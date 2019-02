Vallejo, feliz por fichaje por el Valencia, pero ahora "centrado" en el Cádiz

Cádiz, 12 feb (EFE).- El delantero del Cádiz Manuel Vallejo, fichado recientemente por el Valencia para la próxima campaña, afirmó este martes que está "muy contento" por su futura incorporación a "uno de los clubes más importantes" de España, pero dejó claro que ahora está "centrado" en su compromiso con el equipo cadista.

Con humildad, el futbolista, de 21 años, declaró en conferencia de prensa que es consciente de que tiene por delante "mucho que aprender" y recalcó que hasta el 30 de junio seguirá implicado al máximo con el Cádiz, club en el que se ha formado y en el que permanecerá hasta entonces como cedido por el Valencia.

Manu Vallejo, natural de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, manifestó que se encuentra "tranquilo" y "centrado" en su trabajo con el Cádiz, "sin mirar al mes de julio", cuando se incorporará al Valencia.

"Quien piense que no voy a meter el pie y a darlo todo es que no me conoce", apostilló el delantero canterano, que, desde el filial de Tercera División, dio el salto al primer equipo amarillo a principios de la presente temporada de la mano del técnico Álvaro Cervera y se ha convertido en un titular habitual en Segunda.

En lo que va de campaña, Vallejo ha marcado seis goles con el Cádiz, con una media de una diana cada cuatro encuentros en los veinticuatro partidos de LaLiga 1/2/3 que ha disputado hasta ahora.

Además de las contraprestaciones económicas estipuladas, el acuerdo de su traspaso también incluye la participación del Valencia en el Trofeo Ramón de Carranza de 2020, precisó el presidente cadista, Manuel Vizcaíno.