Valerio confía en mucha legislatura y pide "cordura" para apoyar las Cuentas

Madrid, 12 feb (EFECOM).- La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confiado este martes en que "quede todavía mucha legislatura" y ha pedido "cordura" y "responsabilidad" a los grupos de la oposición para que respalden los Presupuestos Generales del Estado.

En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno del Forum Europa, la titular de Trabajo ha señalado que desconoce cuándo se convocarían elecciones, en el caso de que no salieran adelante las Cuentas y el Gobierno decidiera terminar con la legislatura.

"Hoy no me he traído la bolita de cristal para saber si son 6 semanas. Espero que quede todavía mucho de legislatura y, lo que es más importante, que sean aprobados los Presupuestos", ha dicho.

La ministra ha defendido las Cuentas porque "son muy buenas para millones de personas", en concreto, ha apuntado, para los parados de más de 52 años que pueden recuperar el subsidio por desempleo y para las cuidadoras no profesionales de personas dependientes que recuperarían su cotización a la Seguridad Social.