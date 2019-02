Torra ve el juicio como una venganza y pide coraje a Sánchez para dialogar

Madrid, 12 feb (EFE).- El presidente catalán, Quim Torra, ha denunciado que el juicio del 1-O representa "un acto de venganza" contra el pueblo de Cataluña y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coraje y valentía" para retomar el diálogo y evitar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales.

Tras finalizar la primera jornada del juicio del 1-O, que ha podido seguir desde el Tribunal Supremo, Torra se ha dirigido al Centro Cultural-Librería Blanquerna de Madrid, sede de la Delegación de la Generalitat, para comparecer ante los medios.

"Esta causa acabará en los tribunales europeos e internacionales, y la ganaremos. Que lo tengan bien claro quienes en nombre de la unidad de España no pretenden hacer justicia sino convertirse en salvapatrias", ha afirmado en una intervención inicial que ha leído en catalán, castellano e inglés, antes de dar paso a preguntas.

En lo que ha calificado de "acto de venganza y escarmiento" contra el pueblo de Cataluña, Torra ha considerado que en un solo día de juicio el Estado se ha "desnudado" y ha demostrado que "esta macrocausa es una persecución política", con "vulneraciones, restricciones y discriminaciones" hacia los presos independentistas.

El mandatario catalán ha tildado el juicio de "ataque a la democracia y los derechos humanos", así como una "vergüenza indigna en la Europa del siglo XXI".

Es por ello que ha exigido archivar inmediatamente la causa, que se atienda a las observaciones de los abogados para conseguir una "mínima imparcialidad", y que se ponga en libertad "inmediata" a los presos para que puedan "defenderse con garantías".

También ha apelado a juristas, observadores y organizaciones internacionales que "pongan toda su atención en el juicio-farsa" y denuncien sus "vulneraciones", y ha avanzado que llevarán el "caso de Cataluña" a instancias internacionales. "Llamaremos a todas las puertas que haga falta", ha advertido.

Pero especialmente se ha dirigido al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez, a quien ha instado a tener "la valentía y el coraje que el momento exige" y que "vuelva a la mesa de diálogo", ya que ha avisado de que "si no es posible la mediación con el Estado", apelará a la mediación internacional.

"Pido a Sánchez, que ha sido un hombre que ha hecho de la resistencia alguna cosa más que un valor y la ha acabado convirtiendo en una idea, que tenga la valentía y el coraje que el momento exige y escuche el clamor que viene de Cataluña. Es un imperativo ético en estos momentos", ha dicho.

De hecho, ha reclamado que, en las "horas" que restan hasta la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales en el Congreso, Sánchez "rectifique" su posición para evitar que el independentismo tumbe las cuentas del Estado.

Por ello, le ha propuesto que acepte las "posiciones de mínimos" del soberanismo si quiere que PDeCAT y ERC retiren esas enmiendas a la totalidad: "Sánchez tiene la capacidad de alterar la votación de mañana si decide que quiere hablar de autodeterminación, si está dispuesto a acabar con la represión y las detenciones injustificadas y si se concreta la figura del relator. No queremos más hojas en blanco. No me parece nada extraordinario ni descabellado".

Torra ha criticado en cambio que el Gobierno "amenace" con el "globo sonda" de avanzar las elecciones generales al mes de abril y le ha reprochado que "en lugar de amenazas de elecciones, querríamos escuchar propuestas constructivas", ha dicho el president.

Por otro lado, ya sobre el juicio, ha explicado que ha podido saludar y "abrazar" en el Supremo a sus "amigos", en alusión a unos dirigentes presos a quienes ha visto "fuertes y serenos", y ha dicho estar "enormemente satisfecho" del papel de las defensas hoy.