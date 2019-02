Tadic reconoce que el Ajax "no está en un buen momento"

Ámsterdam, 12 feb (EFE).- El centrocampista Dusan Tadic reconoció que el Ajax "no está en un buen momento", pues lleva dos derrotas en los últimos tres partidos de la Eredivisie holandesa, pero puso en valor el buen juego mostrado contra el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Liga de Campeones antes de medirse al Real Madrid.

"Contra el Bayern logramos jugar como solemos hacerlo. Si nos centramos en nuestro propio juego, tenemos posibilidades", aseguró el serbio en rueda de prensa, que dijo que su equipo debe "centrarse" y "levantarse otra vez en estos momentos difíciles".

Tadic es uno de los once indiscutibles en la alineación del entrenador Erik Ten Hag y preguntado por si ha notado sobrecargas y molestias físicas, respondió que no con una sonrisa. "No estoy cansado. Me siento bien y tenemos que ganar partidos", sentenció.

Uno de los futbolistas del equipo holandés que será duda hasta mañana es el centrocampista Frenkie de Jong por problemas en el abductor. "Para nosotros es uno de los jugadores más importantes, esperamos que esté recuperado", dijo Tadic sobre su compañero.

El serbio ha jugado en los últimos partidos como delantero, dejando atrás su posición como centrocampista, y ha marcado cinco tantos en la fase de grupos de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el máximo goleador del Ajax en la competición europea.

"Ha sido complicado" adaptarse al cambio, dijo el futbolista, ya que cuando está como delantero y ve "que algo va mal en las otras líneas", no siempre puede retroceder.