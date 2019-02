Stoltenberg cree que el "brexit" puede reforzar a la OTAN

Bruselas, 12 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró hoy que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede "reforzar la importancia" de la OTAN en tanto que plataforma de cooperación política entre sus miembros, muchos de los cuales pertenecen también al club comunitario.

"El 'brexit' cambiará la relación del Reino Unido con la UE pero no su relación con la OTAN. Si acaso, reforzará la importancia de la OTAN", indicó Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros aliados de Defensa de este miércoles y jueves.

El político noruego recordó que "muchos aliados son miembros de la UE" y "muchos otros no", entre los que destacó a Estados Unidos y Canadá.

"La OTAN como plataforma para la cooperación política, si acaso, será más importante", señaló.

Stoltenberg destacó que el Reino Unido "lidera con el ejemplo" en la Alianza, ya que lleva "muchos años" invirtiendo al menos un 2 % de su PIB en defensa y aportando importantes contribuciones a las misiones aliadas.

Apuntó además que Londres está presente en muchas operaciones y, de hecho, lidera uno de los cuatro batallones desplegados por la Alianza para reforzar el flanco este, en Estonia.

Sobre los esfuerzos puestos en marcha por la Unión Europea para reforzar su propia defensa colectiva, Stoltenberg elogió que sirvan también para fortalecer la Alianza pero advirtió que no deben "competir" con lo que hace la OTAN.

Tras el "brexit" -previsto para el próximo 29 de marzo-, dijo que "especialmente es obvio que los esfuerzos de la UE no podrán reemplazar a la OTAN, porque el 80 % de los esfuerzos no vendrán de la UE", indicó en referencia al porcentaje de gasto en Defensa que procederá de aliados que no pertenecen al club comunitario.

El peso del Reino Unido en la Alianza se ha vuelto a poner de manifiesto con la elección de Londres la semana pasada por parte de los aliados como sede de la cumbre de la OTAN que en diciembre celebrará los 70 años del Tratado de Washington, acuerdo fundacional de la organización.