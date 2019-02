Rivera al PSOE: "No nos llamen fachas más por llevar una bandera de España"

Madrid, 12 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al PSOE que nunca más les llamen "fachas" por llevar una bandera de España y ha asegurado que los socialistas se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas.

"A ustedes les molesta la bandera de España. no me parece mal, me parece bien, pero no nos llamen fachas por llevar una bandera de nuestro país. Nunca más", ha subrayado Rivera en su intervención en el Congreso para defender la enmienda de totalidad de Cs a los Presupuestos.

Ante el murmullo que sus afirmaciones han generado en el hemiciclo, Rivera ha recordado que en la cuenta de Twitter oficial del PSOE se escribió el otro día: "la ultraderecha representada en el Congreso por el PP y Cs se manifiesta".

Ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones aunque ha dicho que "no tiene lo que hay que tener" para convocarlas, dignidad.

En todo caso, si mañana no salen los Presupuestos, ha pedido a Sánchez que ponga "fecha y hora" para ir a votar.