Rivera confía en que haya justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia

Madrid, 12 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, espera que se haga justicia con los procesados del "procés" en el día en que ha comenzado el juicio en el Tribunal Supremo "y, sobre todo, que se respete la sentencia".

A través de su cuenta de Twitter, el líder de la formación naranja ha escrito también: "A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes".

En su mensaje en esta red social, aparece además la etiqueta "Indultos no".

A su llegada al Congreso, donde se debaten las seis enmiendas a la totalidad que se han registrado a los presupuestos de 2019, Rivera ha insistido en que "justicia no es impunidad, justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados, no es venganza, simplemente es que cumpla la ley".

Tras acusar a los procesados de haber roto "una sociedad por la mitad" y de intentar romper un país de la UE, ha exigido respeto para los jueces, para que puedan hacer su trabajo sin presiones.

"Algunos están intentando condicionar a los jueces, meter presión a los jueces, incluso acosarlos, como hemos visto en Cataluña", ha subrayado.

Sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales, Rivera ha insistido en que espera que las convoque cuanto antes, advirtiendo de que Sánchez ya "estafó" a los españoles una vez cuando dijo que iba a convocar elecciones el día que presentó la moción de censura "y no ha cumplido su palabra".

Lo único que está haciendo el presidente, ha subrayado, es "enfadar a mucha gente" que querría votar y confía en acabar cuanto antes "con esta agonía" y que hablen las urnas.