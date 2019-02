Rafa López: "Pagar por venir a ver al Rayo Majadahonda merece la pena"

Madrid, 12 feb (EFE).- Rafa López (Peñafiel, Valladolid, 1985) ha vuelto a España desde India para pelear por la permanencia con el Rayo Majadahonda en la primera temporada del club en la categoría de plata. EFE habló con el ex futbolista del Getafe y del Valladolid antes de que se enfrenten a uno de los equipos punteros de LaLiga 123, el Málaga.

Pregunta: Están en la jornada 25, a cuatro puntos del descenso después de poner fin a una larga serie de partidos contra rivales directos. ¿Lo hubiera firmado antes de empezar la temporada?

Respuesta: Sí, estamos haciendo un buen trabajo y fuera del descenso que es el objetivo. Pero es verdad que lo que importa es cuando acabe la temporada. No vale decir ahora que estamos bien y relajarnos sino que hay que ir partido a partido y estar fuera del descenso cuando de verdad importa, a final de temporada.

P: ¿Por qué firmar en verano por un equipo al que muchos daban por descendido antes de empezar a competir?

R: El futbolista toma decisiones. Yo estaba fuera, acabo de ser padre. Poder volver a Madrid y vivir en mi casa era importante. He tomado la decisión y estoy contento por ello.

P: Juegan esta jornada contra el Málaga. Una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo es ganarle a un rival de arriba. ¿Es esta una buena oportunidad?

R: Hemos hecho buenos partidos contra grandes equipos. Hemos empatado con el Osasuna, le hemos ganado al Oviedo... Creo que vamos a hacer buen papel y que podemos ganar al Málaga porque hemos competido contra todos los equipos.

P: Es titular indiscutible en Segunda a los 33 años. ¿A qué cree que se debe?

R: El trabajo diario. Trabajo para ser titular, para jugar. Lo de indiscutible hay que ganárselo cada día y seguir siéndolo porque si te relajas eso cambia. Hay que trabajar en cada entrenamiento.

P: ¿Esperaba algo así cuando se fue a India a jugar? Hay quien piensa que ese es un primer paso para irle diciendo adiós al fútbol.

R: En cuanto a eso creo que la gente está muy equivocada. Hay jugadores que se van fuera y que vuelven, yo por lo menos no fui a retirarme. He vuelto y creo que estoy demostrando que el año pasado tenía buen nivel y este también. No quiere decir que por ir fuera te vayas a retirar.

P: ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Mereció la pena?

R: Es una experiencia que le recomendaría a cualquier futbolista en una edad como la mía. Es un fútbol muy organizado y merece más la pena de lo que aquí se pueda pensar.

P: También pasó por Alemania. Dicen que allí que los aficionados están muy bien tratados, que las entradas son baratas, que el ambiente es magnífico, que la Bundesliga se está acercando a la Premier y a LaLiga... ¿Cuánto hay de verdad en todo ello?

R: En Alemania saben venderse muy bien y creo que junto, a España e Inglaterra, la Bundesliga es la mejor liga de Europa y del mundo. Pero lo que es el fútbol, los noventa minutos, los jugadores, los equipos... para mi como en España no hay ninguna. En cualquier caso la Bundesliga es una gran competición.

P: ¿Cómo vive la discusión en torno a los estilos teniendo en cuenta que está en uno de los equipos que para muchos es el que mejor fútbol practica de la categoría?

R: Estoy contento de estar aquí y disfrutarlo. Al futbolista le gusta tener buen trato de balón, intentar jugar bien. Luego cada entrenador es libre de optar por jugar de una manera para ganar y los jugadores tenemos que hacernos a lo que nos manden.

P: ¿La única manera de jugar bien al fútbol es teniendo el balón o hay otras maneras?

R: Es una discusión que ahora hay mucho pero creo que jugar bien no es solo tener posesión, hay muchas maneras de jugar bien.

P: El Getafe por ejemplo, club en el que usted estuvo, no se caracteriza por tener la posesión y sin embargo va quinto en LaLiga Santander ¿no?

R: Al Getafe de ahora, te refieres. Yo he jugado en el Getafe y hemos sido de los mejores equipos en cuanto a posesión. Ahora es un equipo que está ahí, que posiblemente pueda entrar otra vez en Europa. Quizás la posesión no es su principal virtud pero saben llegar a la victoria de otras maneras.

P: ¿Cree que va a entrar en Europa? ¿Qué semejanzas ve con el Getafe en el que usted estaba?

R: La mejor clasificación histórica del Getafe fue quedar sexto, yo tuvo la suerte de disfrutarlo. Es algo muy difícil y creo que este año lo pueden repetir. En cuanto a las semejanzas, me centro en lo mío. Veo los partidos que puedo y no voy a entrar a decir si antes era mejor o peor. Cada uno tiene su estilo y son totalmente diferentes el estilo de Míchel y el de Bordalás.

P: Ayer anunciaba su retirada Daniel 'Cata' Díaz. ¿Es uno de los mejores centrales con los que ha jugado?

R: Lo primero, es mi amigo y tengo la suerte de poder decirlo. Como persona y como jugador ha sido una enseñanza constante, cada segundo he podido aprender de él. Me llevo esa alegría, al final es lo mejor que te da el fútbol.

P: Le pregunto también por el Real Valladolid. ¿Qué le parece que ahora esté al frente Ronaldo Nazario?

R: No lo puedo decir, no estoy dentro. Si tengo gente dentro que son amigos pero desde fuera no creo que opinar sea lo justo.

P: Si le dan a elegir entre un Getafe en Europa y un Valladolid permaneciendo en Primera... ¿Con que se queda?

R: Creo que se van a dar las dos. ¿Para qué elegir?

P: ¿Por qué merece la pena pagar una entrada para ver al Rayo Majadahonda?

R: Lo has dicho tu, somos uno de los equipos que mejor jugamos en cuanto a trato de balón y ya solo por eso pagar una entrada merece la pena.