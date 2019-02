Podemos lamenta que el Gobierno se rinda antes de tiempo con los presupuestos

Madrid, 12 feb (EFECOM).- La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha lamentado que el Gobierno se "rinda antes de tiempo" y dé por perdidos los presupuestos, si bien ha asegurado que la formación morada trabajará hasta el final para que las cuentas salgan adelante y cree que sin su aprobación habrá adelanto electoral.

Irene Montero, en rueda de prensa en el Congreso, ha advertido a los partidos independentistas de que tumbar los presupuestos generales será "una grave irresponsabilidad" que impedirá que mejoren las condiciones de vida de los españoles y los catalanes, pero que, además, romperá la mayoría de la moción de censura y eso dificultará una "salida dialogada y democrática" en Cataluña.

Tras escuchar la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales, la portavoz de Unidos Podemos ha reconocido que no pierde la "esperanza", pero tiene la sensación de que el Gobierno "se ha rendido antes" de lo que debía.

Si los presupuestos no salen adelante, Irene Montero cree que a Pedro Sánchez no le quedará "otro remedio" que convocar elecciones, pero no quiere todavía situarse en ese escenario, aunque asegura que Podemos es "realista" y está preparado desde hace meses para cualquier eventualidad.