El PDeCAT ofrece retirar su enmienda si el Gobierno acepta "hablar de todo"

Madrid, 12 feb (EFE).- El portavoz del PDeCAT en el debate presupuestario, Ferran Bel, ha ofrecido al Gobierno retirar la enmienda a la totalidad de su partido si el Gobierno acepta "volver al jueves" de la semana pasada, antes de la ruptura del diálogo con los partidos catalanes, para que así "podamos hablar de todo".

Bel ha asegurado en su intervención ante el pleno del Congreso para defender la enmienda de totalidad del PDeCAT que el Ejecutivo ha llegado a este debate sin haber comentado con esta fuerza política nada sobre "ni un céntimo" del presupuestos remitido a la Cámara.

Aun así, el diputado del PDeCAT ha señalado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Gobierno "tiene tiempo de rectificar" antes de la votación de mañana miércoles, siempre y cuando acepte "volver al jueves y aceptar que podamos hablar de todo", recuperando así "lo poquito que hacía falta", en referencia a sus negociaciones con los catalanes.

Porque Bel ha mostrado su convencimiento de que "algo pasó el jueves por la tarde" que hizo que el viernes por la mañana se frustrara la negociación, aunque ha dejado claro que no podrá culparse ni a su partido ni a ERC de ser los culpables.

Más bien, cree que si no va a haber presupuestos no es por no ceder a "presiones" de los independentistas sino porque en sus "cálculos electorales" el Gobierno, como los partidos de la derecha, cree que le va a beneficiar unas elecciones anticipadas.

Así que ha pedido al Ejecutivo que "no escuche a éstos que les están pidiendo elecciones" y vuelva a un diálogo "franco" en el que se pueda admitir que la ley se puede cambiar.

Ferran Bel ha tratado, además, de rebatir uno de los argumentos esgrimidos por la ministra para defender el proyecto de cuentas públicas, al proclamar que "no es un presupuesto óptimo e inmejorable para los catalanes", y aunque ha reconocido que "mejora lo anterior", también ha señalado que "no es lo queremos".

En suma, el portavoz del PDecAT, quien ha asegurado que sus diputados apoyaron la moción de censura presentada por Sánchez sin pedir nada a cambio, le ha emplazado a "escuchar a los que le hicimos presidente" y no solo a las fuerzas políticas catalanas, sino a todas las que votaron su investidura.

Ferran Bel ha comenzado su intervención con una alusión al juicio del "procés" que hoy ha comenzado en el Tribunal Supremo, para subrayar que se trata de "una vergüenza" que se mantendrá en el futuro cuando se recuerde que doce personas fueron juzgadas por "dejar votar a la gente".