La OTAN descarta desplegar nuevos misiles en Europa pese a infracción rusa

Bruselas, 12 feb (EFE).- La OTAN no tiene intención de desplegar nuevos misiles en Europa pese al desarrollo de este armamento por parte de Rusia, en el caso de que fracase el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF), aseguró hoy su secretario general, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg urgió una vez más a Moscú a volver a cumplir con ese tratado, que Estados Unidos ha anunciado que abandonará en seis meses, pero afirmó que, al mismo tiempo, la Alianza se prepara para "un mundo sin el INF".

"No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares de tierra en Europa", indicó, y confirmó que los ministros aliados de Defensa abordarán en su reunión del miércoles y jueves en Bruselas "qué pasos debemos dar" para adaptarse al incumplimiento ruso del INF y a "un mundo con más misiles rusos".

El político noruego dijo que la OTAN quiere "mantener una disuasión y defensa efectivas" pero no quiso "especular sobre qué pasos" dará la Alianza.

"Cualquier paso que demos será coordinado, mesurado y defensivo", se limitó a señalar.

Stoltenberg insistió en que la OTAN sigue "comprometida con un control de armas significativo y los esfuerzos de no proliferación".

"La OTAN no quiere una nueva carrera armamentística. No sería del interés de nadie", comentó.

El secretario general aliado aseguró que Moscú "sigue desarrollando y desplegando varios batallones del misil SSC-8" en suelo europeo, "a pesar de los esfuerzos de EEUU y otros aliados durante muchos años para animar a Rusia a volver a cumplir" el tratado INF.

"Todos sabemos que un tratado que sólo respeta una parte no puede mantenernos seguros", añadió, y justificó en ese contexto que Washington haya anunciado, "con el completo apoyo de todos los aliados de la OTAN", su intención de retirarse del INF, algo que se hará efectivo en seis meses.

Stoltenberg recalcó que Rusia "tiene una última oportunidad de tomar un camino responsable. De volver a cumplir y salvar el tratado INF. Urgimos a Rusia a aprovechar esta oportunidad".

Afirmó, asimismo, que "no hay nuevos misiles estadounidenses en Europa" y dejó claro que la OTAN lo que mantiene es sistemas de defensa de misiles balísticos "en los que no hay misiles" e "interceptadores que no están armados", que forman parte del acuerdo con Rumanía y Polonia sobre que "no habrá misiles ofensivos en esa parte" de la Alianza.

Stoltenberg indicó que la cuestión del INF se tratará esta semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich.