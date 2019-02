Óscar a mejor corto acción, con española "Madre", se entregará en comerciales

Washington, 11 feb (EFE).- Los ganadores de los Óscar en cuatro categorías, entre ellas mejor corto de acción, con la cinta española "Madre" en competencia, se entregarán durante la publicidad, según anunció hoy Academia de Hollywood.

La decisión, que no tiene precedentes y que había sido anticipada en agosto del año pasado, afecta a las categorías de fotografía, montaje, mejor corto de acción en vivo y maquillaje y peinado, según adelantó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Con este cambio, la Academia pretende reducir la duración de la ceremonia a tres horas.

El presidente de la Academia, John Bailey, explicó que los discursos de los premiados en estas cuatro categorías se emitirán posteriormente durante la transmisión.

Bailey aseguró que, con la ayuda de la cadena de televisión ABC, encargada de emitir la ceremonia, también transmitirán en línea la entrega de estos cuatro galardonados para que los "fanáticos globales puedan disfrutar en vivo".

En la categoría de fotografía competirán Lukasz Zal, por "Cold War"; Alfonso Cuarón ("Roma"), Robbie Ryan ("The Favourite"), Caleb Deschanel ("Never Look Away") y Matthew Libatique ("Ha nacido una estrella").

Por el galardón a mejor montaje están nominados Barry Alexander Brown, de "BLACKkKLANSMAN", Patrick J. Don Vito ("Green Book"), John Ottman ("Bohemian Rhapsody"), Yorgos Mavropsaridis ("The Favourite") y Hank Corwin ("Vice").

La competencia por el mejor corto de acción en vivo la protagonizan Vicent Lambe y Darren Mahon por "Detainment", Jeremy Comte y Maria Gracia Turgeon ("Fauve"), Marianne Farley y Marie-Hélène Panisset ("Margaret"), los españoles Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado por "Madre", así como Guy Nattiv y Jaime Ray Newman por "Skin".

Mientras que la estatuilla para a mejor maquillaje y peinado se la disputan Goran Lundstrom y Pamela Goldammer por "Border", Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney ("Vice") y Jenny Shircore, Marc Pilcher y Jessica Brooks con "María, reina de Escocia".

El pasado 5 de febrero, la Academia y ABC confirmaron que la 91 edición de los Óscar se llevará a cabo sin un maestro de ceremonias, algo que no ocurre en la gran gala del cine desde hace 30 años.