Oleson:"Damos la cara, pero podemos hacer mejor papel en los últimos minutos"

Murcia, 12 feb (EFE).- Brad Oleson, el jugador con más experiencia y bagaje del UCAM Murcia de baloncesto, ha dicho este martes que "se nota la mano de Sito Alonso" y están "compitiendo bien y dando la cara, aunque en los últimos minutos se puede hacer un mejor papel".

El escolta estadounidense con pasaporte español, de 35 años, que cumple su segunda campaña en el UCAM, al que llegó tras pasar por clubes punteros como el Barcelona y el Baskonia, ha apelado a "seguir luchando, estar juntos y dar el máximo" para salir de la zona de descenso en la Liga Endesa.

En Murcia está sufriendo, como sus compañeros, una temporada irregular, pues el equipo ha ganado 13 de sus 14 partidos en la Liga Europea de Campeones y en el ámbito doméstico ha perdido 15 de sus 20, los nueve últimos de forma consecutiva.

"Hay muchos motivos para explicar las diferencias entre ambas ligas: en Europa el físico es más importante y en España predomina más lo táctico", ha comentado.

"Estamos en una situación difícil para todos y la mayoría de jugadores de este equipo no hemos estado en una situación así, pero solo podemos seguir luchando, estar juntos y dar el máximo aportando cada uno todo lo que pueda", ha agregado.

La liga nacional pasa por la disputa de la Copa del Rey y de compromisos internacionales de selecciones y a la vuelta de ese paréntesis visitará Murcia el Barcelona Lassa, actual líder.

"Yo he estado en grandes equipos y mentalmente no es fácil venir a jugar contra un rival menor. No lo será tampoco para el Barça y tenemos tres semanas para preparar ese encuentro y ponerle las cosas difíciles", ha declarado, para apostillar que "hay mucho tiempo entre la Copa del Rey y ese partido".

Oleson promedia 5,7 puntos, 2 rebotes y 1,8 asistencias para una valoración de 6,3 en 20 minutos por partido en el campeonato 2018-2019.

"Siempre he buscado hacer lo que sea mejor para que el equipo gane. Conforme cumples años, tiras menos a canasta, aunque tal vez debiera ser agresivo y lanzar más, pero sobre todo ayudar a que el equipo gane", ha concluido el de Alaska.