Mossa: "El Real Oviedo es el sitio en el que quiero estar"

Oviedo, 12 feb (EFE).- El lateral del Real Oviedo, Jose María Angresola 'Mossa', reconoció este martes estar feliz tras el anuncio de su renovación hasta 2021 y explicó que nunca pensó en irse, que el conjunto azul le ilusiona tanto como el primer día y es donde quiere estar.

"Soy feliz aquí, no me planteé nunca la posibilidad de irme porque estoy tan ilusionado por el proyecto como el día en que decidí venir a jugar aquí. Estoy sumamente agradecido por el cariño, soy un privilegiado porque he podido experimentar como local lo que es tener una afición que siente así a su equipo", explicó el valenciano.

El futbolista no pudo trabajar con normalidad hasta esta semana debido a un dolor abdominal que le dejó fuera de las dos últimas convocatorias, pero la posible baja por lesión de Javi Hernández le devuelve a las quinielas para entrar en el once.

"Las molestias me permiten entrenar, entreno como uno más: al máximo. Estuve preocupado por el dolor, pero ya se ha descartado algo grave tras los ingresos. No pienso en si voy a entrar o no, si me toca lo haré lo mejor que pueda, lo importante es el equipo", contextualizó Mossa.

El defensa destacó precisamente la unión que hay en el vestuario y que se vio tras la celebración del gol de Toché, factor que es "clave" para el lateral y que es difícil de trasladar fuera del vestuario aunque siempre ha sido así.

"El vestuario es clave en esto, la unión es lo más importante que tenemos y hace todo más fácil. Lo importante es que en mayo estemos ahí, no ahora. Se gana por detalles, no por goleadas, por lo que cada partido es una batalla para nosotros y mirar más allá del próximo es equivocarnos", concluyó el jugador.

Los azules prosiguieron con el trabajo tras la sesión vespertina del lunes y lo hicieron con la duda de Javi Hernández, que se retorció el tobillo durante el partido ante el Elche y está al margen del grupo.