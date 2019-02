Mosquera considera "vital" el partido con el Nàstic antes de ir a Málaga

A Coruña, 12 feb (EFE).- Pedro Mosquera, capitán del Deportivo, ha considerado "vital" el partido con el Nàstic de Tarragona antes de visitar a un rival directo como el Málaga en La Rosaleda y ha explicado que es "buen momento" para dar un "golpe encima de la mesa" después de haber derrotado el pasado fin de semana, al Granada, en Los Cármenes.

"Este partido en casa es vital para luego ir a Málaga a uno de los partidos más importantes del año y después nos vienen varios partidos seguidos en casa, así que es un buen momento para dar ese golpe encima de la mesa que siempre decimos", comentó en rueda de prensa.

El Deportivo enlazó en Granada (0-1) su segunda victoria a domicilio después de haber estado casi cuatro meses sin ganar como visitante, algo que analizó el jugador blanquiazul.

"Quizá cambió un poco la mentalidad con la que afrontamos los partidos, tanto el de Gijón como el de Granada. Salimos muy concienciados de lo que teníamos que hacer y eso nos va a ayudar mucho para la segunda vuelta", pronosticó.

En Granada, el Deportivo sufrió en el descuento la expulsión del argentino Matías Nahuel por encararse con Víctor Díaz, que en opinión del capitán deportivista simuló la agresión y provocó así que el deportivista viera una tarjeta roja directa que el Deportivo ha recurrido para intentar que quede sin efecto.

"Tan feo es hacer un gesto agresivo en el campo como simularlo. En ese sentido, eso tendrán que valorarlo los árbitros y los colegiados para que en un futuro no se produzcan tantas acciones como estas", sostuvo.

En ese mismo partido, el jugador del Granada Antonio Puertas anotó con la mano un gol que finalmente fue anulado por el árbitro.

"Tampoco nos queremos meter en ese tipo de actuaciones de compañeros, pero evidentemente el jugador del Granada quiere sacar el máximo rendimiento y le honra reconocerlo después del partido aunque sí que es verdad que al final la simulación está ahí y nos podía haber perjudicado muchísimo", sostuvo Mosquera.

"Yo creo que esas acciones son feas y deberíamos evitarlas todos", añadió el centrocampista del Deportivo, que regresó al once en Granada tras no haber tenido protagonismo desde el 8 de diciembre.

Indicó que en el terreno de juego notó "la inactividad" y trató de "recuperar sensaciones de lo que es la competición".

"Evidentemente, se pasa mal cuando no juegas, cuando no participas. A pesar de que el día a día que hay aquí es genial conviviendo con toda la gente, el fin de semana, cuando te quedas fuera o no consigues participar, siempre es complicado, pero esto es fútbol y no ha sido la primera vez que me ha pasado en toda mi carrera deportiva y de todo se aprende", dijo.

Mosquera deseó "tener a partir de ahora más continuidad" y afirmó que en el mercado de enero conversó con el director deportivo, Carmelo del Pozo, y el club le transmitió que quería que "siguiese en el equipo" a pesar de que no estaba teniendo minutos.