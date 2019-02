Moscovici asegura que la unanimidad en cuestiones fiscales es "un bloqueo"

Bruselas, 12 feb (EFECOM).- El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó hoy que la norma que exige la unanimidad de todos los estados miembros para aprobar la legislación sobre fiscalidad en la Unión Europea (UE) supone un "bloqueo", y apostó por pasar a la mayoría cualificada.

"La unanimidad sigue siendo un bloqueo, hay que pasar a la mayoría cualificada. Eso se llama democracia y se llama eficacia", declaró el político a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra este martes en Bruselas.

Moscovici añadió que la Comisión Europea (CE) no propone pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada "de golpe", sino que plantea hacerlo de manera "muy progresiva".

El Ejecutivo comunitario presentó el pasado 15 de enero la propuesta para avanzar hacia la toma de decisiones por mayoría cualificada en temas de política fiscal, que ahora necesitan la unanimidad de los 28 países de la Unión Europea y pueden quedar bloqueados con el veto de un solo Estado.

La Comisión propone avanzar por fases, de modo que en la primera se introduzca la mayoría cualificada solo en las propuestas relativas a la cooperación entre estados en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En la segunda se adoptaría para aquellas iniciativas en las que la política tributaria contribuya a otros objetivos europeos, en particular, clima y energía, mientras que en la tercera se utilizaría para modernizar algunas de las reglas fiscales que ya están armonizadas al nivel de la UE, como las del IVA.

En la cuarta etapa se introduciría para grandes proyectos en materia fiscal.

La mayoría cualificada permitiría sacar adelante las propuestas con el apoyo de 16 de los 28 estados de la UE que representen al menos al 65 % de la población.

De todas formas, hoy los ministros se limitarán a mantener un primer debate sobre la iniciativa.

Moscovici aseguró que "objetivamente" se han hecho "progresos enormes en los últimos cuatro años en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal con la unanimidad".

"Lo que no hemos hecho es que no tenemos una tasación sobre la energía que esté adaptada, no tenemos una tasación eficaz para combatir el cambio climático, no tenemos impuestos sobre las transacciones financieras, no hemos reformado nuestro régimen de IVA, no tenemos la base común consolidada sobre el impuesto de sociedades", comentó.

Agregó que esas son "las grandes reformas estructurales" que necesitan los ciudadanos y economías de la UE y manifestó su deseo de que la cuestión de la mayoría cualificada esté presente en la campaña de los próximos comicios a la Eurocámara.

"Si queremos que Europa sea una potencia en la globalización, que sea tan eficaz como China y Estados Unidos, hace falta la mayoría cualificada", señaló.

Apuntó que los ministros "se mueven porque la opinión pública europea se mueve" y recordó que en un primer momento la mayoría de cambios legales se adoptaban por unanimidad en el club comunitario.

"Hoy casi todos se votan por mayoría cualificada", constató.

El secretario holandés de Finanzas, Menno Snel, reconoció que su país no es partidario de la medida y la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, tampoco la apoyó y declaró que espera "mucho escepticismo" entre los estados.

El titular luxemburgués de Finanzas, Pierre Gramegna, también consideró "extremadamente importante" conservar la unanimidad, mientras que su homólogo maltés, Edward Scicluna, también manifestó su oposición a pasar a la mayoría cualificada.