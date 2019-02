Montero reprocha a Casado que no tenga respuesta ante el desafío de Cataluña

(Actualiza la EC2643 con más declaraciones de Montero)

Madrid, 12 feb (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que no tenga respuesta ante el desafío a la Constitución de los independentistas catalanes, y le ha acusado de expresarse en un "lenguaje guerracivilista".

Montero ha replicado a Casado en el Pleno del Congreso durante el debate a las enmiendas a la totalidad al Presupuesto de 2019 que la solución en Cataluña no es "ni intervenir ni la autodeterminación", y ha afirmado que hay que encontrar un punto de solución.

"Por supuesto continuaremos vigilando que la legalidad se cumpla", ha insistido Montero, tras acusar en un bronco debate que Casado insulta a Cataluña, al presidente del Gobierno y a las mujeres, al decir que si quieren tener más pensiones tienen que pensar en tener más niños y no en abortar.

La ministra ha pedido al líder del PP que deje de hacer un discurso "homófobo" y "machista", y ha aludido constantemente a Cataluña, tras lamentar que es imposible que el principal partido de la oposición se niegue a dialogar.

"Se han hartado ustedes estos días al decir que hemos hecho cesiones. ¿Qué concesiones?. Dígame, porque no hemos hecho ninguna concesión", le ha asegurado, tras afirmar que para el PP una concesión es reconocer el Estatuto de autonomía catalán.

Además le ha instado a que no llame al presidente del Gobierno presidente ilegítimo porque falta a la Constitución.

"Señor Casado cuando un Gobierno llega al poder tiene la obligación de intentar resolver los problemas de la gente... Lo que se espera de un partido de Gobierno como el suyo es un mínimo de lealtad con el Estado de derecho", le ha reprochado.

Montero ha aseverado que quien no defiende el estado de bienestar y no defiende el Estado de las autonomías no puede defender la Constitución, porque España "se rompe cuando se enfrenta a los territorios, no cuando se dialoga en el marco de la Constitución".

"Me preocupa que quiera llegar a la Moncloa con la confrontación", ha reiterado.

La ministra ha tenido un discurso muy duro con el dirigente del PP al acusarle de mentir y le ha recordado que, en torno a las inversiones presupuestarias para Cataluña, también el expresidente Mariano Rajoy anunció más de 4.000 millones de euros, y "a ustedes no les pareció un chantaje a los independentistas".

"El señor Rajoy no, él podía prometer 4.000 millones y eran para desinflar la crispación o para calmar", ha ironizado.