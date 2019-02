Montero reitera a ERC que no habrá cuentas si dependen de autodeterminación

(Actualiza la EC2860 con más declaraciones)

Madrid, 12 feb (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que no habrá presupuestos de 2019 si depende de que haya un debate sobre la autodeterminación en Cataluña.

La ministra ha replicado a Tardá en el Pleno del Congreso durante el debate de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado que "no pondremos en ningún orden del día el derecho de autodeterminación", y ha pedido al líder republicano que no engañen a los ciudadanos ni generen falsas expectativas.

Tardá ha mantenido un discurso conciliador y ha vuelto a tender la mano al Gobierno para iniciar un debate en el que se hable del derecho a la independencia a lo que Montero ha afirmado que el camino del diálogo está en los límites que ha planteado el Ejecutivo.

Además, ha asegurado que el Gobierno ha dado respuestas firmes a que quiere avanzar en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ha dicho que se ha "arremangado" para confrontar ideas pero ha advertido de que el Ejecutivo no aceptará la autodeterminación y, además, defenderá dentro y fuera de España la imparcialidad de la justicia española y la separación del Estado de derecho.

"Le digo señor Tardá que el Ejecutivo ha sido claro: si la tramitación de los presupuestos generales depende del derecho de autodeterminación de Cataluña les adelanto que no habrá presupuestos. Ustedes lo saben desde el primer día", le ha dicho en un tono sereno, tras el bronco debate de Montero con los líderes del PP y de Ciudadanos.

Montero ha recordado que el Gobierno se ha reunido una veintena de veces con la Generalitat en "cauces de diálogo fluidos", en los que el Ejecutivo "ha dado muestras firmes de que quiere avanzar" porque "cuando hablamos de diálogo nos arremangamos".

Así, ha recordado que se ha llegado a acuerdos "que no concesiones" como la financiación de los mossos d'esquadra, y ha "asumido" las consecuencias políticas de convocar una reunión.

Sin embargo, ha puntualizado que "este diálogo se ha movido estrictamente en los límites constitucionales" porque "este Gobierno no quiere ni puede debatir extramuros de la Constitución".

"No deben enrocarse en una posición maximalista", ha resumido, ya que "la profundización en la autonomía es una posibilidad legal".

"La autodeterminación no es un derecho constitucional", ha recordado, y la democracia "no consiste en que haya un referéndum o no al derecho de autodeterminación", que si se plantea como condición para aprobar el Presupuesto es un "chantaje".

Respecto a la enmienda de totalidad de ERC, Montero ha considerado que "no se va a comprender que un partido de izquierdas no apoye la mejora de las cuentas públicas".

Montero ha recordado a Tardá que estas cuentas son las mejores que ha tenido Cataluña y ha pedido un ejercicio de reflexión porque la mejor manera de avanzar es que los catalanes vean mejorar sus recursos.

En este sentido ha recordado que la eliminación del copago beneficiará a un millón de pensionistas o que se podrían sacar de la pobreza severa a cerca de 6.500 niños.

"No se puede resquebajar el proyecto común de este país", ha insistido, al tiempo que les ha instado a reflexionar y apoyar unos presupuestos "buenos para Cataluña", y les ha advertido de que "van a cometer un error histórico".