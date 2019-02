Lluís Cortés: "El Rayo defiende a su jugadora y nosotros, a la nuestra"

Barcelona, 12 feb (EFE).- El entrenador del FC Barcelona femenino, Lluís Cortés, considera "lícito" que el Rayo Vallecano "defienda a su jugadora (Sheila García)" y desde la entidad azulgrana a la suya, Andressa Alves, después del episodio ocurrido durante el partido de la Liga Iberdrola del pasado fin de semana tras el cual el técnico denunció que la centrocampista brasileña había recibido un insulto racista.

"Se ha creado mucho lío, especialmente a través de las redes sociales, pero yo insisto en mi secuencia de los hechos: al acabar el partido, enfadado, fui a hablar con mi jugadora porque su reacción -ya dije que no la justifico-, llevando el escudo del Barça, no puede pasar, no la defiendo", explicó el técnico.

Cortés comentó que Alves le dijo que había recibido un insulto racista y por eso "reaccionó así", de forma violenta, lo que le valió la expulsión.

"Le dije que se disculpe con la árbitra, así lo hace, le comenta lo que ha pasado y le dicen -la árbitra y las asistentes- que lo incluirán en el acta como versión de nuestra jugadora, pero que ellas no lo escucharon", relata el técnico del Barça en la víspera del partido de mañana miércoles ante el Sporting de Huelva.

Cortés dijo que después, en la rueda de prensa tras el partido en Madrid, comenta lo sucedido: "Es muy lícito que el Rayo defienda y proteja a su jugadora y nosotros, a la nuestra. El tema lo resolveremos a nivel interno, la jugadora recibe nuestro apoyo y yo tengo el de la plantilla. Desde el club se ha llevado todo con profesionalidad".

El técnico del Barça considera que después "todo lo que se genera" en las redes sociales "es un poco a parte", porque el equipo tiene que centrarse en su trabajo, en su día a día.

La capitana barcelonista, Vicky Losada, también habló sobre el asunto y dijo que es "un momento difícil" para todos que se tiene que respetar.

"Nosotras estamos con ella, apoyándole, que no es fácil, y estos temas son muy serios y se tienen que tratar de manera interna, algo que ya se está haciendo", dijo.

Tras el partido el Rayo Vallecano negó "rotundamente" en un comunicado que la jugadora Sheila García vertiera "ofensas o insultos racistas" a la jugadora del Barcelona Andressa Alves, al tiempo que censuró "sin ambages la actitud violenta" de la internacional brasileña, castigada con la expulsión por su reacción.