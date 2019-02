Líderes soberanistas denuncian que el juicio del procés es "a la democracia"

Barcelona, 12 feb (EFE).- Líderes de los partidos y entidades soberanistas catalanes han denunciado este martes, a las puertas del Tribunal Supremo, que el juicio del "procés" es contra la democracia y el derecho de autodeterminación de Cataluña, al tiempo que han defendido el civismo y pacifismo de los doce acusados.

Estas son las declaraciones más destacadas que han hecho ante el Supremo los líderes políticos catalanes que han acudido a Madrid a seguir el juicio del "procés":

ROGER TORRENT:

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha confesado sentir "mucho dolor" por el inicio del juicio y se ha mostrado convencido de que en el banquillo se verá "dignidad, doce hombres y mujeres dignos que sólo han puesto urnas un referéndum".

"Veremos la vergüenza de que se les acuse por poner urnas, ninguna democracia aguanta ver cómo doce hombres y mujeres pacíficos son acusados solo por poner las urnas", ha añadido Torrent, que ha apostado por "democracia, política, no Código Penal".

"Todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar. No nos rendiremos, nunca vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas, mayoritarias en Cataluña", ha agregado.

EDUARD PUJOL (JxCat)

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha señalado que el juicio del procés es "el más importante de la historia del país. Se juzga la democracia, las aspiraciones cívicas de transformar la sociedad, se juzgan ideas, ideologías", ha añadido.

DAVID BONVEHÍ (PDeCAT)

El presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha mostrado el apoyo a los encausados, porque hicieron posible el referéndum, lo que a su parecer "no supuso ningún delito".

"En la España del siglo XXI nunca tendría que haber este juicio, que es injusto, que es político", ha agregado.

MARTA VILALTA (ERC)

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha calificado el juicio como el "más importante de la historia contemporánea". "Es un juicio que no tendría que haberse producido nunca, porque no hay delito, no ha habido violencia, el derecho a la autodeterminación no es un delito", ha alegado.

Ha sostenido que en el juicio "se persigue un movimiento, el independentista, que es legítimo, y a la democracia en sí misma: es un juicio a la democracia. No hay delito, solo defensa a ultranza de la democracia".

JAUME ASENS (Comuns)

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha considerado que el juicio es un "acto de venganza", por lo que ha mostrado su "indignación y vergüenza" por el procedimiento y reafirmado su solidaridad con sus "adversarios" políticos: "cuando se vulneran sus derechos, se vulneran los nuestros".

VIDAL ARAGONÈS (CUP):

El portavoz de la CUP Vidal Aragonès ha tildado el juicio de "farsa", al entender que es una "expresión jurídica de la represión" en el que se juzga el derecho a la autodeterminación.

Ha llamado a la "movilización permanente" del conjunto del pueblo: "la única manera de ganar va a ser ejerciendo efectivamente el derecho de autodeterminación".

ELISENDA PALUZIE (presidenta de la ANC):

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmado: "este juicio, si estuviésemos en una sociedad verdaderamente democrática, no existiría, no tendría lugar, porque los conflictos políticos se solucionan democráticamente y no se pueden convertir derechos en un delito".

Paluzie ha denunciado que las acusaciones "han tenido que inventar una violencia que no existió" y advierte de que utilizarán el juicio como un "instrumento de denuncia" en su estrategia para internacionalizar el "procés".

MARCEL MAURI (vicepresidente de Omnium Cultural):

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha coincidido con Paluzie en que el juicio del "procés" "no tendría que empezar nunca, es un juicio a la democracia".

Ha asegurado que la ciudadanía se va a movilizar contra esta "vulneración de derechos fundamentales" y ha advertido de que el juicio servirá de "altavoz internacional".