Karim Azamoum: "Estamos preparados para sufrir hasta el último partido"

Elche , 12 feb .- Karim Azamoum, centrocampista del Elche, afirmó este martes que la plantilla está preparada para sufrir esta temporada hasta el último partido para conseguir la permanencia.

"Tenemos un buen equipo y no he visto rivales mucho mejores", agregó el futbolista argelino del Cádiz, quien destacó la importancia del próximo encuentro ante el Extremadura, rival directo por el objetivo de seguir en Segunda División.

"Este partido vale más que tres puntos", dijo el centrocampista, quien precisó que si ganan al Extremadura y la siguiente semana el Elche pierde y este rival ganan, "seguirán igual".

"La temporada es muy larga. Es verdad que este partido es muy importante por ser un rival que está muy cerca de nosotros, pero es mejor centrarse en ganar cada jornada", argumentó el jugador.

El centrocampista no quiso profundizar en la última derrota ante el Oviedo ni en la polémica arbitral al señalar que "pensar en los partidos anteriores no es bueno para el equipo", aunque sí que reconoció que hay cosas que el equipo "no puede controlar".

"El camino que seguimos es el mejor para ganar. Luego lo que pasa con los árbitros son cosas del fútbol. Nosotros tenemos que centrarnos en jugar bien", reiteró.

Karim Azamoum admitió que le haría ilusión ser convocado con la selección nacional de Argelia, pero reconoció que ahora es "difícil porque hay una plantilla de un gran nivel".

"Tiene jugadores que están al nivel de la Liga de Campeones. Ahora, lo mejor para mí es pensar en el Elche. Jugar muchos partidos y ayudar al equipo", comentó.

En cuanto a la inminente salida de Benja Martínez del Elche, el jugador dijo que no tenía información al respecto, aunque aseguró que en la plantilla hay jugadores con suficiente calidad para que no se note la marcha del ariete.

Por último, el centrocampista salió en defensa de su compañero Alfred Planas, quien cometió el penalti, en el descuento del partido ante el Oviedo. "Es la vida del futbolista. Tenemos momentos buenos y difíciles. Todos estamos con él", concluyó.