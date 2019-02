Julián López: "Hacer el ridículo en pantalla es de valientes"

Madrid, 12 feb (EFE).- Iba para músico, el humor se cruzó en su camino y, poco a poco, Julián López (El Provencio, Cuenca, 1978) ha ido haciéndose un nombre en el cine más taquillero, al que vuelve en la piel de Braulio, ese emigrante español que en la película "Perdiendo el este" cambia Berlín por Hong Kong pero no deja de hacer el ridículo.

"Hacer el ridículo en pantalla es de valientes", asegura a Efe el que fue Vicentín de "La hora chanante", miembro de Muchachada Nui y coprotagonista de títulos como "Pagafantas" (2009), "Torrente 5" (2014) o "Fe de etarras" (2017).

"Perdiendo el este", que llega este viernes a los cines, es la secuela de "Perdiendo el norte", cinta dirigida por Nacho G. Velilla que recaudó más de 10,3 millones de euros gracias a la receta de poner humor a las desventuras de una generación que no ha tenido más remedio que salir de España para buscarse la vida.

PREGUNTA.- ¿Cómo le explicaría el "procés" a un chino?

RESPUESTA.- Uf, qué difícil, como si se lo tengo que explicar a un español. Muchas cosas que están pasando son inexplicables, pero creo en la convivencia y en la mezcla, que es lo que promueve una película como esta, que a través del choque cultural China-España habla de cómo nos vemos los españoles. Hay autocrítica y un mensaje de que lo distinto se junta.

P.- El guion de "Perdiendo el este" replica en gran medida al de "Perdiendo el norte", ¿no cree?

R.- Sí, es muy semejante, por qué no decirlo, pero hay varios elementos diferenciadores: primero, al gran personaje cómico que es Braulio no sólo le toca la trama cómica sino también la romántica, que suelen hacer actores más tipo galán; y luego hay un cóctel rarísimo que conjuga perfectamente y que mezcla el choque cultural chino con los Sanfermines y Sergio Dalma.

P.- Su personaje no dejar de hacer el ridículo, pero se le coge cariño, es un valiente.

R.- Es valiente el personaje y hacerlo, no es por nada, hacer el ridículo en pantalla es de valientes, porque lo haces en el rodaje, rodeado de gente seria, y tú ahí con los espaguetis por toda la cara o empapado, porque te has caído al estanque.

P.- Pero compensa, supongo.

R.- Sí, a mí me encanta hacer comedia, no sólo dialogada sino física. Me ha influido mucho el cine de los hermanos Marx, "El guateque", la comedia gestual. Siempre me dicen que los personajes que hago tienen ese punto tierno, que te lo llevarías a casa. No sé si es algo que tienen los personajes o algo que yo les imprimo, porque, si no, sería desolador.

P.- Viene del mundo del humor y se está especializando en comedias taquilleras, ¿satisfecho o le apetece tocar otro palo?

R.- A falta de premios los cómicos tenemos la taquilla y el premio de la gente. La comedia conecta con el pueblo. La gente tiene necesidad de reírse, por eso sufro al ver cómo se ha rebajado el oficio, cuando nos dicen que nos metemos donde no nos llaman. El cómico siempre se ha tenido que meter en ese territorio. No es falta de respeto, es al revés: es ofrecer mirar lo que somos, el otro lado del espejo.

P.- Ya que saca el tema de los límites del humor...

R.- No puede ser que un chiste tenga tanta importancia, un chiste viene de otro planeta. Soy muy poético con esto. Creo que la comedia está en otra frecuencia con la que tú sintonizas; no es la real, en la real la gente se muere y nadie hace chistes en los velatorios, pero en los chistes sí. Es como un sueño, es otra dimensión: no queramos llevarlo a la vida real. Un chiste es otro universo.

P.- Participa en el reparto de la nueva película de Pedro Almodóvar, "Dolor y gloria", ¿cómo es su papel?

R.- Es un papel pequeño, una colaboración especial que me hace mucha ilusión. El propio Pedro me dijo que mi escena sirve un poco para descongestionar este drama inspirado en su vida. No es que sea una escena cómica pero va en otro tono que el resto de la película.

P.- ¿Le gustaría hacer otro tipo de papeles?

R.- La industria funciona así, no somos nosotros quienes nos encasillamos. A mí solo me dan papeles cómicos y yo encantadísimo. Ojalá sea así hasta que me jubile, pero el riesgo motiva. A mí me pone cuando me rompen los esquemas.