Guaidó asegura que en Venezuela "no hay posibilidad de guerra civil"

Caracas, 11 feb (EFE).- El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino el pasado enero, aseguró este lunes que en Venezuela "no hay posibilidad de guerra civil" porque, dijo, el gobernante Nicolás Maduro "no tiene la fuerza" del pueblo y de los militares.

"Algunos hacen ver, sobre todo a la prensa internacional, que aquí en venezuela hay posibilidad de una guerra civil (pero), aquí no hay posibilidad de guerra civil, y no hay posibilidad por un elemento: el 90 % del país quiere cambio", dijo Guaidó durante un encuentro con jóvenes en la Universidad Metropolitana de Caracas.

"El 90 % esta movilizado a favor de la paz, el 90 % del país cree en el reencuentro", insistió.

En ese sentido, aseveró que Maduro "todos los días hace alarde" de apoyos internos que no tiene, como el de los militares.

"El respeto de las fuerzas armadas no lo tienen, lo perdieron, no tienen el respeto de la familia militar porque la pusieron a pasar trabajo (sufrir), no tienen el respeto de Venezuela ni del mundo", dijo.

Venezuela atraviesa un periodo de tensión política que se disparó el pasado 23 de enero, cuando Guaidó juró ante cientos de miles de opositores que asumía como presidente interino ante la "usurpación" que, señaló, hace Maduro de la Presidencia.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, tachados como fraudulentos por la oposición y no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional.

Por ello, los opositores consideran que Maduro "usurpa" la Presidencia y que las competencias del Ejecutivo recaen de manera transitoria en el jefe de la Cámara hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Constitución.

Guaidó también se refirió a la auditoría que esta misma jornada anunció la Contraloría que abrió en su contra por presuntamente haber "recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación", según dijo el contralor, Elvis Amoroso.

"(Son) amenazas", señaló al respecto Guaidó, y aseguró que mantendrá su desafío a Maduro porque "la fuerza" del pueblo venezolano está de su lado.