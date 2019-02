Guaidó asegura que "no va a existir" una guerra en Venezuela

Caracas, 12 feb (EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que el 23 de enero pasado se proclamó presidente interino del país, aseguró este martes que "no va a existir" una guerra en Venezuela.

"Ustedes (en el oficialismo) hablan de una supuesta guerra que no va existir (...) ¿quién estaría dispuesto a ir a la guerra si (el gobernante Nicolás Maduro) ni no tiene siquiera el respaldo y el respeto de sus vecinos y el mundo?", dijo Guaidó al término de una manifestación en Caracas.

Desde el oficialismo, Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han insistido en varias ocasiones en que hay un riesgo de que en Venezuela haya una guerra y han asegurado que, si hubiera una intervención exterior, el país caribeño sería "un Vietnam latinoamericano" para Estados Unidos.

Para Guaidó, "esa amenaza de falsa guerra es para intimidar", aunque no a sus simpatizantes pues saben "que no existe".

"Así que no, no es cierto, cuando, el 90 % de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento", subrayó Guaidó.

Por eso, se preguntó también "quién estaría dispuesto a inmolarse por un tipo que no protege a nadie, quien estaría dispuesto a ir a la guerra por una persona que no goza del respaldo popular".

"¿Quién se va a inmolar por Maduro? Nadie, absolutamente nadie. Mientras nosotros estamos reclutando voluntarios (para repartir la ayuda humanitaria). Ya se han registrado en menos de 24 horas 250.000 voluntarios", apostilló Guaidó.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y "Europa en pleno" por estar "respaldando este proceso" de lo que denomina transición democrática y de entrega de ayuda humanitaria a Venezuela.

En una entrevista publicada ayer con Efe, Guaidó trató de desmontar el discurso del chavismo de que sus acciones pueden llevar a una "guerra civil" al señalar que en Venezuela "no hay posibilidad de un enfrentamiento pueblo contra pueblo" porque "Maduro está aislado, está solo, no tiene respaldo popular, no tiene aglutinamiento ideológico en torno a él".

Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por una veintena de países europeos, entre ellos España, Portugal, Alemania, Francia o Reino Unido, además de Estados Unidos, Canadá, Colombia o Brasil, entre otros.

El jefe del Parlamento considera que las elecciones del pasado 20 de mayo que ganó Nicolás Maduro, no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, fueron fraudulentas y por eso asumió la Presidencia interina.