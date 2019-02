Garamendi : la fiesta en los Presupuestos la pagan las empresas

Barakaldo (Vizcaya), 12 feb (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que en los Presupuestos Generales del Estado hay "un exceso de gasto", y ha lamentado que no exista "mayor rigor presupuestario" en unas cuentas en las que "todo va encaminado a que la fiesta la paguen las empresas".

Garamendi, que ha participado en la World Maritime Week que se celebra en el BEC de Barakaldo, se ha referido, a preguntas de los medios, a los presupuestos que se debaten en el Congreso y a la posibilidad de elecciones anticipadas.

El presidente de los empresarios ha señalado que "en política no nos metemos" y que le corresponde al presidente del Gobierno decidir "si tiene que haber elecciones o no" en caso de que no se aprueben los presupuestos.

Sobre las cuentas, ha comentado que la CEOE ha dicho "por activa y por pasiva" que en los presupuestos "hay un exceso de gasto sobre lo que hoy por hoy pensamos que por rigor presupuestario debiéramos gastar" y "un menor ingreso del que nos cuentan", lo que incrementaría el déficit.

Garamendi ha señalado que más que el déficit le preocupa la deuda, ya que España tiene el 97,5 % de deuda sobre el PIB, un 70 % "en manos extranjeras", y ha señalado que en caso de un incremento de los tipos de interés "el coste de esa deuda sería muchísimo más elevado".

"Nosotros lo que hemos planteado desde el principio es que nos gustaría que hubiera mayor rigor presupuestario, porque además vemos que todo va encaminado a que la fiesta la paguen las empresas, y las empresas, justamente en este momento, deberían estar más liberadas para tener más competitividad", ha subrayado.

La CEOE estudia "pormenorizadamente" el presupuesto y "en función" de lo que ocurra en el Congreso con las cuentas, "la semana que viene o la siguiente ya plantearemos nuestras propuestas ya en firme".