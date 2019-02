El futbolista bareiní se siente preparado para volver a jugar en Australia

Sídney , 12 feb .- El futbolista y refugiado bareiní, Hakeem Al Araibi, se siente preparado para reincorporarse a su equipo y podría volver a jugar el próximo jueves, después de su puesta en libertad este lunes en Tailandia tras pasar dos meses en prisión por una demanda de extradición de su país.

El excapitán de la selección australiana y líder de la campaña para liberar a Al Araibi, Craig Foster, aseguró hoy que el bareiní se encuentra en condiciones para jugar con el Pascoe Vale, un equipo semiprofesional de Melbourne.

"Me dijo 'me siento fuerte Craig, me siento fuerte, he estado entrenando en prisión'. Una muestra de cuánto ama este deporte", dijo Foster a la prensa en la terminal del aeropuerto de Melbourne instantes después de la llegada de Al Araibi.

Foster realizó estas declaraciones después de que Al Araibi saliera de la terminal vestido con la camiseta de su equipo y agradeciera el apoyo recibido por parte del gobierno australiano, medios de comunicación y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El excapitán "socceroo" señaló la posibilidad de que Hakeem salte al césped este mismo jueves en el partido que el Pascoe Vale juega en el campo del Heidelberg United de la liga del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne.

Al Araibi, que llegó a Australia en 2014 tras huir de su país, fue detenido el pasado 27 de noviembre en Bangkok por una orden de Interpol que luego fue retirada, y una demanda de extradición de Baréin.

La justicia bareiní le condenó en rebeldía a 10 años por daños en una comisaría durante una protesta de la Primavera Árabe, acusación que niega el futbolista, quien asegura que fue torturado antes de huir de su país.