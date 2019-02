Djurdjevic y Nacho Méndez, bajas del Sporting ante Las Palmas

Gijón, 12 feb (EFE).- El entrenador del Sporting, José Alberto, afronta el partido del próximo domingo contra Las Palmas con la recuperación de Babin, Carmona, Pablo Pérez y Álvaro Jiménez pero con las bajas del goleador Djurdjevic, por acumulación de tarjetas, y de Nacho Méndez, por una lesión muscular de la que será baja al menos tres semanas.

La plantilla del Sporting quiere olvidarse del traspiés que supuso la derrota ante el Osasuna y se centra en buscar la victoria el próximo domingo en Las Palmas.

El equipo gijonés comenzó este martes a preparar el partido ante el conjunto insular, en el que todo hace indicar que debutará como titular Alex Alegría, ya que Djurdjevic está sancionado y Blackman sigue entrenándose al margen debido a los problemas de rodilla que arrastra prácticamente desde que llegó.

La buena noticia es la vuelta al equipo de Babin, el hombre más regular de la presente temporada y clave en la defensa, así como el centrocampista Carmona, otro de los habitualmente titulares mientras que también están recuperados Pablo Pérez y Álvaro Jiménez que cuentan con muchos minutos.

Otros jugadores como Hernán Santana o André Sousa, que arrastraban molestias, se ejercitaron con normalidad mientras que el central Peybernes, que tuvo que ser sustituido la pasada jornada tras recibir un fuerte golpe en un costado, se mantiene como duda y se entrenó al margen de sus compañeros, mientras que Canella se retiró con algunas molestias que también le convierten en duda.

La nota negativa fue la confirmación de que el centrocampista Nacho Méndez sufre una elongación muscular que le mantendrá de baja al menos tres semanas, lo que supone que José Alberto deberá recomponer todas las líneas con la vuelta de Babin a la defensa en la que se mantiene la duda de Canella y la baja de Djurdjevic en la delantera.

El Sporting no está atravesando su mejor momento y ha sumado tres derrotas en los últimos cuatro partidos en campo propio y aunque ganó en su última salida no es capaz de enlazar dos victorias consecutivas, lo que le impide acercarse a las posiciones de play off, que es su objetivo.

Así lo reconoce el centrocampista Hernán Santana, que volverá a jugar en Las Palmas, en el club en el que se formó y del que llegó al Sporting.

"Con lo que el equipo está dando no es suficiente hay que seguir trabajando para salir de esta situación. Nos precipitamos con el balón y no estuvimos cómodos", indicó Santana con respecto al partido de la pasada jornada ante Osasuna, que reconoció que había sido "el peor partido" desde la llegada de José Alberto al banquillo pero advierte que "no debe valorarse al equipo por este mal encuentro".

Santana comparte la opinión del entrenador y considera que es importante "tratar de lograr dos victorias consecutivas para engancharse y mirar hacia arriba" y definió el partido ante Las Palmas como "especial" ya que será la primera vez que vuelve a casa para enfrentarme al equipo en el que nació.