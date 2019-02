Castilla y León denuncia que el carbón se acabó sin una transición justa

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 12 feb (EFECOM).- La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha denunciado este martes que la minería del carbón se ha acabado en Castilla y león sin que se haya puesto en marcha una transición justa, de lo que ha culpado principalmente al Gobierno central.

Del Olmo ha hecho esta denuncia poco antes de comparecer ante el comité de seguimiento del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, en el que están representados los partidos políticos, entidades locales, sindicatos y administraciones.

La consejera ha reconocido que la minería del carbón se ha acabado en esta comunidad con el cierre de la última explotación de interior en la provincia de León y ha advertido de que en 2020 se llevará a cabo la clausura de la última central térmica.

Por eso ha indicado que ha llevado al comité seguimiento la petición de los integrantes del Diálogo Social en Castilla y León que se modifique el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, puesto que en la comunidad ya no existe la minería del carbón.

En este sentido, el Consejo del Diálogo Social acordó hace unas semanas una aportación de 32,1 millones de euros para el desarrollo de energía y concretamente para el impulso de las energías renovables.

Del Olmo ha insistido en sus críticas al Gobierno, al que ha acusado de "no hacer nada" por ofrecer una alternativa a las cuencas mineras y no impulsar una transición justa hacia otro modelo energético.

Ha contrapuesto lo que se hace en otros países europeos, como en Polonia y Alemania, y ha instado al Gobierno central para que mañana, en Bruselas, defienda el establecimiento en los presupuestos europeos de un fondo de, al menos, 5.000 millones de euros para las regiones carboneras en transición.

La consejera ha reivindicado del Gobierno la existencia de un fondo para estas regiones con el objetivo de que se diversifique su tejido industrial y no se despueblen.

Ha pedido al Gobierno que no autorice el cierre de las centrales térmicas de las empresas eléctricas mientras no presenten alternativas industriales ciertas y ha advertido a Endesa de que sus proyectos en la provincia de León "son flojos" y "no sirve con plantear la construcción de un almacén que casi no genera empleo".

Por ello, ha instado al Gobierno que las eléctricas cierren las centrales y "se vayan de rositas".

Según los datos presentados por la consejera, el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros ha permitido en 2018 la inversión de 22 millones de euros, cuando los acordados eran 5 millones, pero de ellos 9 millones se han invertido en la restauración de la mina Nueva Julia.