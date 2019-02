IAG cae en bolsa tras limitar el porcentaje de inversores no comunitarios

Madrid, 12 feb (EFE).- El grupo IAG, del que forman parte Iberia, Vueling y British Airways, cae este martes en bolsa, tanto en Madrid como en Londres, tras la decisión de su Consejo de Administración de limitar al 47,5 % el porcentaje máximo de su capital en manos de accionistas no comunitarios.

Las acciones de IAG bajaban este mediodía un 0,82 % en Madrid y un 1,05 % en Londres.

Bankinter señala, en un informe, que la decisión de IAG tendrá un impacto negativo "a corto plazo" en la cotización de sus títulos porque "limita la entrada de accionistas".

Además, según Bankinter, el problema planteado -la posibilidad de perder sus derechos de vuelo domésticos en la Unión Europea (UE)- "no queda resuelto definitivamente" porque no puede descartarse que, en el caso de un "brexit" sin acuerdo, los actuales accionistas británicos sean considerados no comunitarios.

Renta 4 cree la decisión de IAG es "favorable" porque "elimina el riesgo de que inversores de fuera de la UE) controlen más de un 50 % del capital".

No obstante precisa que, en principio, la medida "no blindaría a IAG" si la UE y el Reino Unido no llegan a un acuerdo sobre el "brexit".

El Consejo de Administración de IAG decidió este lunes fijar en el 47,5 % el porcentaje máximo del capital en poder de inversores que no pertenecen a la UE.

Según IAG, ese es actualmente el porcentaje de los títulos del grupo que está controlado por personas de fuera de la UE.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), IAG explica que no puede garantizar que ese porcentaje máximo vaya a ser eliminado en el futuro.

Por lo tanto, cualquier inversor no comunitario que compre acciones de IAG por encima del límite del 47,5 % no contará con derechos políticos y deberá vender los títulos en un plazo de diez días hábiles.

En su comunicación, IAG subraya que los inversores británicos no son ni serán tratados como personas "no UE" y, por lo tanto, no estarán sujetos a estas restricciones salvo que el grupo "notifique a los accionistas otra cosa".