Bill Gates considera extremista la subida fiscal propuesta por congresista

San Francisco (EEUU), 12 feb (EFECOM).- El cofundador de Microsoft y segundo hombre más rico del mundo según Forbes, Bill Gates, tildó hoy de "extremista" la propuesta de subir el impuesto sobre la renta de los multimillonarios de EEUU al 70 %que puso sobre la mesa la mediática congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

En una entrevista con el portal tecnológico "The Verge", Gates se mostró partidario de un sistema fiscal "más progresivo" que el actual, pero en su opinión planes como el de la congresista (a quien no se refirió en ningún momento por su nombre) "están fuera de lugar".

El fin de semana pasado, Ocasio-Cortez, que se define como socialista democrática, propuso subir la tasa impositiva para los ingresos superiores a los 10 millones de dólares del 37 % actual a un 70 %, algo que para el cofundador de Microsoft es "un error" a la hora de avanzar hacia un modelo fiscal más progresivo.

"Si te centras en esto, estás errando en el diagnóstico. El dinero de los ricos se concentra en valores de mercado y, si no los venden, ello no se traduce en ingresos, e incluso cuando los venden, se trata de ganancias de capital, no de renta", explicó Gates.

Por ello, según el multimillonario, si se quiere avanzar hacia una fiscalidad más progresiva los legisladores deberían centrarse en impuestos sobre el patrimonio, el capital y la seguridad social.