Beirán: "No creo que la Copa me vaya a catapultar al Mundial"

La Laguna , 12 feb .- El alero del Iberostar Tenerife Javier Beirán aseguró este martes que no cree que una buena actuación en la Copa del Rey lo catapulte al Mundial de baloncesto de China, ya que, en su opinión, el seleccionador, Sergio Scariolo, "valorará más" el trabajo del todo el año.

"No creo que sea la copa lo que me vaya a dar la oportunidad de jugar en el mundial, sobre todo porque es a finales de febrero, y porque no sabemos cuántos partidos van a ser, si uno, dos o tres", reconoció Beirán, en rueda de prensa.

El alero del Iberostar Tenerife afirmó que será "muy difícil" estar en el Mundial, aunque aseguró que "hará lo mejor posible con el equipo y a nivel individual" para ponérselo "difícil" a Scariolo.

"Hay muchos jugadores de la NBA y de la Euroliga que no han ido y que tienen que ir, así que habrá muy pocos huecos, pero creo que algún hueco hay y lucharé por ponérselo difícil e intentar estar en esa lista final", concluyó el alero.