Astronauta retirado Mark Kelly anuncia que será candidato al Senado en 2020

Phoenix , 12 feb .- El astronauta retirado Mark Kelly anunció este martes que "su última misión" va a ser la de competir por el puesto en el Senado de Estados Unidos del fallecido senador republicano por Arizona John McCain.

Kelly, demócrata y esposo de la excongresista Gabby Giffords, dio a conocer la noticia mediante un vídeo de campaña publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El exastronauta de la NASA es uno de las principales piezas de los demócratas para desafiar a la senadora republicana Martha McSally, quien fue designada para el cargo a fines del año pasado.

Se espera que la contienda sea una de las carreras del Senado más disputadas en las elecciones de 2020.

Kelly, de 54 años, en su vídeo de promoción, enumera que durante la campaña defenderá una atención médica asequible, combatir el estancamiento de los salarios, impulsar el crecimiento del empleo y la economía y afrontar la sequía en Arizona.

"Resolver algunos de los problemas más difíciles requiere una cosa y eso es trabajo en equipo. Me preocupo por las personas, me preocupo por el estado de Arizona, me preocupo por esta nación", resalta.

Giffords hace una aparición en el vídeo con su esposo, quien comentó que aprendió de ella cómo "se usa la política para mejorar la vida de las personas".

Kelly, quien también fue piloto e ingeniero de combate de la Marina de los Estados Unidos, nunca ha tenido un cargo electo, pero se convirtió en un defensor visible del control de armas después de que su esposa fue tiroteada durante un acto público en Tucson en 2011.

La elección de 2020 decidirá quién termina los últimos dos años del mandato de McCain. El ganador tendría que postularse nuevamente por un período completo de seis años en 2022.

El representante de Phoenix Rubén Gallego también está considerando una candidatura al Senado.

El ex fiscal general de Arizona Grant Woods, un republicano de toda la vida que se convirtió en demócrata y feroz crítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que no se postulará.