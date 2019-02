Artadi critica el juicio de "la ignominia y el odio contra la disidencia"

Barcelona, 12 feb (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha calificado este martes la vista oral en el Tribunal Supremo como "el juicio de la ignominia y el odio contra la disidencia política" y ha zanjado que, a su juicio, esto es "la España real".

Artadi ha participado en la concentración en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, junto con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en señal de protesta por el juicio del "procés" que ha comenzado esta mañana.

"Es el juicio de la ignominia y del odio contra la disidencia política", ha subrayado la portavoz del Govern, que ha incidido que esta causa judicial es una "vergüenza" y va en contra de "la democracia y los derechos humanos".

Artadi ha hecho referencia a la campaña "This is the real Spain" (Esta es la España real) promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha manifestado: "'The real Spain' es no dejar entrar a observadores internacionales (a la sala del juicio), es vulnerar derechos y es la represión".