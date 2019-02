Argentino Hoyos apela a la humildad como herramienta de trabajo con el Atlas

Guadalajara , 12 feb .- El argentino Guillermo Hoyos, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, aseguró que el buen arranque que ha tenido su equipo en el torneo Clausura 2019 en el que marcha en el sexto lugar se debe a la humildad y al trabajo que le pide a sus jugadores.

Hoyos, nacido en Córdoba, Argentina, arribó al Atlas en septiembre del 2018 a mitad del pasado Apertura 2018 cuando el equipo rojinegro atravesaba crisis de resultados y marcha último. Sin embargo, en el actual certamen ha podido ganar tres partidos de seis disputados además de un empate y dos derrotas para 10 puntos de 18 posibles.

"Estoy contento por este inicio, por los chicos que disfrutan del momento. El trabajo aquí se disfruta con triunfo o derrota porque hay que tener humildad, un perfil tranquilo, no subirse por los buenos resultados. Van de la mano el crecimiento y la humildad, y sabemos que se tiene que trabajar continuamente", dijo Hoyos a Efe en entrevista.

En el Apertura 2018, Hoyos tuvo problemas para lograr buenos resultados. Entró como sustituto del mexicano Gerardo Espinoza y dirigió 9 partidos de los que ganó 2, empato 3 y perdió 4, una hoja de servicios limitada, pero que le valió para seguir en el equipo

Para el presente Clausura, una de las cosas importantes para Hoyos fue planificar el trabajo desde el inicio.

"La idea era empezar desde cero, con una pretemporada, conocernos mejor. Los humanos somos de emociones e interrelaciones, no sólo se trata de tres puntos y ganar, eso es algo frío. El fútbol es una pasión enorme y a veces no nos damos cuenta de que vivimos de un sentimiento", apuntó.

Con 10 puntos cosechados, Hoyos prefiere soslayar de momento el pensamiento de una liguilla, fase final por el título, a la que en los últimos torneo los equipos han avanzado en promedio con 25 unidades.

Por ello, el estratega argentino busca que sus jugadores no se distraigan con el éxito.

"No me he detenido a pensar en una cantidad de puntos, no sería correcto creer que los 10 que llevamos ahora nos van a poner cerca de la liguilla, estamos tan lejos como al principio", apuntó.

Dijo que ese objetivo se trabaja partido a partido y su calendario indica que les faltan varios rivales de alto peligro por delante "seguramente habrá momentos difíciles de los que tendremos que salir lo más rápido posible. Atlas vive de lo que hay ahora, de lo que hacemos hoy".

En relación a su compatriota, Gerardo Martino, quien lleva las riendas de la selección mexicana, Hoyos manifestó el deseo de éxito para la empresa que ha tomado con el Tricolor, a la espera de que deje un legado al fútbol mexicano.

"Los tiempos hablan por él, dónde estuvo y lo que ha logrado le respalda. Su capacidad le puede brindar lo mejor a este país. Valoro su trayectoria, desde que éramos jóvenes coincidimos en selecciones menores. Martino se desarrolló de forma ejemplar hasta hacer una buena carrera por lo que le tengo admiración", finalizó.