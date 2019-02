Andrés Fernández: Ganar en Lisboa nos daría mucha fuerza y moral

Vila-real , 12 feb .- El guardameta del Villarreal Andrés Fernández aseguró este martes que ganar en Lisboa al Sporting les daría "mucha fuerza y moral" en la difícil situación en la que encuentran en LaLiga.

"Creo que en Europa podemos competir y, aunque debemos hacer rotaciones, creo que tenemos muchos jugadores que pueden rendir, y que podemos hacer esas rotaciones y podemos ser competitivos", dijo Andrés Fernández en rueda de prensa.

El guardameta del Villarreal negó que la Liga Europa sea en este momento "un estorbo" ante la delicada situación en la que se encuentra el equipo en la competición liguera. "Es un partido para defender la camiseta y para hacer las cosas bien. Es una oportunidad tremenda para jugar, para ganar y para coger confianza", añadió.

"Seguro que una victoria en Lisboa es un golpe de efecto y de moral para el equipo, ganar en ese campo nos daría mucha fuerza. Por eso vamos a ese partido a defender la camiseta y a poder dar una alegría a todos", continuó.

Para Andrés Fernández, el Sporting es un "equipo fuerte que aprieta mucho en su estadio", por lo que advierte de que les espera un partido "complicado, con mucho ambiente y ante un buen rival".

"Ellos van a aprovechar su factor campo. Son un equipo alegre de cara al gol y que tienen gente con pegada arriba, estoy seguro que buscarán aprovechar eso. Además, son muy fuertes arriba y con el apoyo de su gente nos van a meter presión desde el primer minuto y nos van a obligar a estar concentrados", agregó.

En opinión del guardameta murciano el equipo ha mejorado en el aspecto defensivo, pero no logran ganar, que es el objetivo que cree que necesitan urgentemente.

"No sé si el rival debe pensar que esta eliminatoria será más fácil o no por la situación en la que estamos. Es verdad que no estamos bien y ellos pueden ser más favoritos por ello, pero creo que somos un buen equipo, con buenos jugadores y que puede ganar a cualquiera", manifestó.

Pese a la crisis deportiva en la que está sumido el equipo, el portero del conjunto villarrealense aseguró que son un equipo "comprometido, en el que todo el mundo está muy concienciado", un aspecto que considera que es "vital para solventar estas situaciones".

También dijo que no sabe como se cambia esta racha negativa porque no es fácil hacerlo, pero también apuntó que cree que no deben obsesionarse para evitar generar ansiedad.