Dimite uno de los consejeros más próximos de Macron

París, 11 feb (EFE).- Ismaël Emelien, uno de los consejeros más cercanos del presidente francés, Emmanuel Macron, al que ha acompañado a lo largo de su carrera política después de haber trabajado para la campaña electoral de Nicolás Maduro en Venezuela en 2013, anunció este lunes que dejará su puesto en el Elíseo.

En un mensaje a la revista "Le Point", Emelien, que cumplirá 32 años el mes próximo, explica que dejará ese cargo de consejero especial del jefe del Estado en marzo porque quiere dar un giro a su vida, dedicarse a proyectos personales y publicar un libro, algo que le parecía incompatible con sus responsabilidades actuales.

"Por ética personal me he obligado en tanto que consejero especial del presidente a un silencio absoluto que no es compatible con la aparición de una obra así", subraya.

La salida del Elíseo "corresponde con una nueva etapa de mi compromiso", precisa Emelien, quien recuerda que acompañó a Macron cuando fue ministro de Economía (de agosto de 2014 a agosto de 2016) y luego en la campaña a las presidenciales que ganó en mayo de 2017 y desde entonces en el Elíseo.

Ahora, afirma, quiere volver a "la confrontación en primera línea".

Emelien se ha visto salpicado por el escándalo del Alexandre Benalla, que estalló el pasado verano cuando se supo que este antiguo colaborador de seguridad de Macron mientras trabajaba para el jefe del Estado había participado, bajo una cobertura seudopolicial, en la represión de manifestantes durante unos disturbios el 1 de mayo.

En concreto, unas comprometedoras imágenes de Benalla pegando a manifestantes habían pasado por las manos de Emelien.

Además, según una conversación grabada al exagente de seguridad del Elíseo, Emelien le seguía dando consejos de comunicación después de haber tenido que abandonar la presidencia.

En un pasado algo más lejano, el todavía consejero especial de Macron estuvo trabajando para la agencia de comunicación Euro RSCG en una misión para la campaña electoral de las presidenciales en Venezuela en 2013.