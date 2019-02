Casado pide una moción de censura "en las urnas" tras manifestación de ayer

Madrid, 11 feb (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que en la manifestación de este domingo en Madrid bajo el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!", se escuchó un "basta ya" que debe conducir a una moción de censura "en las urnas" en mayo y la convocatoria de generales "antes de agosto".

Por lo que respecta a la posibilidad de presentar él mismo esta moción, como apuntó la semana pasada, ha insistido en que no descarta ningún mecanismo parlamentario, pero "no da la suma", ya que no contarían con el apoyo de PNV y Nueva Canarias y tampoco con el de Ciudadanos.

En una entrevista en Onda Cero, Casado ha asegurado que la concentración en la plaza de Colón (que congregó a 45.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y a unas 200.000 según los convocantes, PP y Cs) ertifica que el tiempo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha acabado" y el 26 de mayo sería un "día precioso" para elecciones generales.

Casado ha añadido que no se cree al Gobierno cuando dice que no negociará sobre autodeterminación para Cataluña y ha situado los presupuestos generales como "la moneda de cambio del proceso de ruptura de la unidad nacional".

Será el propio líder del PP, según ha anunciado, el que defienda mañana la enmienda a la totalidad presentada por su partido, en el debate presupuestario que se inicia en el Congreso.

Y respecto a si esperaba más participación en la concentración ha dicho que no, que fue "muchísima gente" y ha recordado que se organizó "en tres días".

Además, ha asegurado que no ha insultado a Sánchez al llamarle "irresponsable", "felón" o acusarlo de "alta traición", sino que se ha limitado a "calificar una situación". Pero es que, para este Gobierno, "si les criticas es que crispas y te enfadas", ha reprochado.