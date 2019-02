Carla Suárez inicia en Doha la gira por Oriente Medio

Redacción deporte, 11 ene (EFE).- Carla Suárez inicia este martes, ante la tunecina Ons Jabeur, la gira por Oriente Medio que arranca en Doha, donde logró, hace dos años, el título más importante de su carrera hasta el momento.

La tenista española, actualmente situada en el puesto 26 del ránking femenino, afronta en Catar su cuarta competición del 2019. Arrancó la temporada en Brisbane y Sydney, donde no pasó de la primera ronda, y después disputó el Abierto de Australia, estancada en el segundo tramo.

Desde entonces Carla no ha vuelto a competir. Un mes después retoma el curso en Doha. "Estoy con ganas. Es un torneo donde se puntúa bien. Anteriormente he ganado aquí y volver a sitios donde te ha ido bien y has recibido un buen trato siempre es agradable", dijo.

Carla Suárez añadió el torneo de Doha al conseguido en Oeiras (Portugal), en el 2014. Nueve finales más forman parte de su historial. La más reciente el pasado año en New Haven.

Después de arrastrar una molestias en la rodilla izquierda desde la pretemporada, Suárez llega a Oriente Medio casi un mes después del Abierto de Australia.

"A este torneo llegamos después de una lesión de rodilla. Nunca es fácil volver a competir cuando una ha estado lesionada. Sobre todo quiero ver cómo reacciona la articulación a medida que pasan los días y los partidos", indicó Suárez, que no formó parte del equipo español de Copa Federación que el pasado fin de semana ganó a Japón.

Carla debutará ante la tunecina Ons Jabeur, número 56 mundial e invitada por la organización del torneo, a la que enfrentará en el primer turno de la pista central.

"Todos los sorteos son duros. Es una semana diferente porque hay muchas jugadoras que vienen de Copa Federación, quizá más desgastadas", agregó la española.

"Mi rival ya tiene experiencia, le han dado una invitación y el público tendrá ganas de verla jugar. Yo estoy con ganas y preparada para empezar a competir", concluyó.