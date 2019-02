Perasovic: "Tenemos que ser más consistentes y duros"

Madrid, 10 feb (EFE).- Velimir Perasovic, entrenador del Kirolbet Baskonia, consideró justa la victoria del Real Madrid (82-76) y lamentó los errores en varias fases del partido de sus jugadores, a los que pidió que sean "más consistentes y duros" ante rivales de esa entidad.

"Hemos jugado bien hasta el final del tercer cuarto, cuando tuvimos varios errores seguidos en ataque y en defensa y ahí cogieron una distancia que supieron aguantar hasta el final", resumió el técnico croata.

Dichos errores "ante un rival y en un campo como este" son graves, porque el Real Madrid es un equipo "que te castiga rápido" y ante el que hay que hacer "muchas cosas bien" si quieres ganarle.

Preguntado por la posibilidad de que el equipo se refuerce de cara a la Copa del Rey, dijo no saber nada al respecto.

"Yo no entro demasiado en esto, quienes vengan bienvenidos pero no me preocupo tanto por esto porque con lo que tengo estoy contento y debe ser suficiente", explicó.