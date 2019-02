Marcelino: "No tuvimos un problema de ocasiones, sino de transformarlas"

Valencia, 10 feb (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, afirmó que si el equipo no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad no fue por un problema de falta de ocasiones de gol, sino porque a pesar de tenerlas, sobre todo en el segundo tiempo, no las transformó.

"Hicimos ocasiones, pero no las metimos", continuó el técnico del Valencia, que se mostró satisfecho con el partido completado por sus jugadores.

También opinó que el equipo no acusó el cansancio del partido del jueves ante el Betis, ya que si lo hubiera hecho no habría mejorado sensiblemente tras el descanso, después de haber completado una primera mitad con imprecisiones y una sola ocasión de gol.

"En la primera parte, la Real también jugó. Es un buen equipo que tuvo posesión de balón, pero que no nos creó peligro en todo el encuentro, ya que no nos hizo ninguna ocasión", explicó el técnico asturiano.

Marcelino también señaló que el Valencia mostró un nivel defensivo muy bueno ante un buen equipo y en ataque también rindió a un buen nivel. "Estamos bien y no hemos desfallecido, el nivel no ha sido menor", continuó.

El entrenador asturiano agregó que los tres objetivos inmediatos del Valencia son: superar las eliminatorias ante el Betis en la Copa del Rey, ante el Celtic en la Liga Europa, y ganar la próxima semana en Liga en casa ante el Espanyol.

"Para ello, vamos a tratar de dosificar a los futbolistas, ya que se han recuperado jugadores importantes que estaban lesionado", concluyó el entrenador del equipo valenciano, quien destacó el buen partido del debutante Facundo Roncaglia, del que dijo "que se ha adaptado con rapidez y ha sido competitivo, firme y contundente".