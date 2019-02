Machín se queda "con el lema de que este equipo nunca se rinde"

Sevilla, 10 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, destacó este domingo, tras empatar ante el Eibar un partido que perdía 0-2 en el minuto 88 y con un jugador menos por la expulsión de Éver Banega, que se queda con "el lema de que este equipo nunca se rinde".

"Me quiero quedar con lo positivo. No hay que negar que no hemos tenido nuestro mejor partido, aunque también hay que darle el mérito al Eibar, que venía en su mejor momento", relató el preparador soriano en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán.

Machín incidió en que "con uno menos y con la frustración en la grada y en el ambiente, lograr los dos goles e incluso acercamientos para marcar otro", es lo positivo.

"Hay cosas evidentes y obvias, pero no quiero estar todo el día diciendo que llevamos muchos partidos, son lo que tenemos que llevar. Se puede decir que estás cansado pero después, con diez, hemos competido ante un equipo intenso como el Eibar", argumentó.

Machín subrayó que se queda con que "el equipo quiere, nadie puede negar las ganas que le pone" y que los jugadores son los que han llevado al equipo "hasta aquí y seguro que también a una buena clasificación final".

Preguntado por Pablo Sarabia, en pleno proceso de renovación de su contrato y criticado este domingo por un sector de la afición, dijo que respeta "mucho la opiniones siempre que sean fundamentadas, pero es justo reconocer por todos lo que este futbolista le ha dado al Sevilla".

Añadió que Sarabia, quien fue fundamental en el agónico empate tras asistir primero al francés Wissam Ben Yedder en el primer gol y después ser el autor del segundo, en este partido "no ha bajado" sus ganas pese a las críticas y que no le puede "pedir más".

Machín apuntó que "mientras que se deje el alma en cada partido" gozará de su confianza, y afirmó que "cada uno debe elegir su camino" y que espera que "renueve por el Sevilla" porque no tiene "duda de que será un jugador muy importante".