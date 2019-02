Juan Fernández, campeón de España: "No me lo creo"

A Coruña, 10 feb (EFE).- El surfista coruñés Juan Fernández, flamante campeón de España de surf en olas grandes, ha reconocido que aún no se cree el éxito que cosechó este sábado en Cantabria.

A sus 20 años, se proclamó campeón en La Vaca Gigante by Oakley que se celebra en la localidad cántabra de Cueto.

Participó en dos rondas y surfeó cuatro olas en total con una técnica y precisión que le dieron el triunfo.

"No me lo creo, sobre todo, porque era la primera vez que cogía esta ola, que es muy complicada: no rompe siempre en el mismo sitio y viene de diferentes direcciones", explica el surfista que en 2017 se proclamó campeón de la Copa de España de surf en categoría Open.

Pupilo del francobrasileño Eric Rébière, uno de los precursores en las olas gigantes, confiesa que sintió "adrenalina pura y mucho respeto".

"Algo me decía que aquí estaba mi gran oportunidad, y cuando me tiré en la primera ronda lo tuve claro: aquella era la ola de mi vida", asegura.

Cerca de cuarenta surfistas de todo el mundo participaron en esta prueba organizada por el Club Deportivo ObsessionA2, que ha cumplido su quinta edición.