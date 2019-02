Izaguirre: "Vuelvo a ser el de antes y empezamos mejor imposible"

Valencia, 10 feb (EFE).- El español Ion Izaguirre (Astana), ganador de la 70 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, dijo a la conclusión de la quinta y última etapa de la prueba que ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, con este triunfo que pone fin a dos años de sequía.

"Mi objetivo esta temporada era alzar los brazos otra vez, tras dos años sin ganar. No he ganado ninguna etapa pero sí la general, que es una victoria. Para mí muy importante volver a verme competitivo y luchando por una Vuelta como la de Valencia, con el cartel que tiene. Vuelvo a ser el de antes y empezamos mejor imposible", recalcó.

Izaguirre reconoció que imponerse a Alejandro Valverde -segundo en la general-, que defendía el triunfo del pasado año y es el actual campeón del mundo en ruta, es un valor añadido.

"Ganar a Valverde y más con el maillot de campeón del mundo, da más prestigio. Hemos hecho primero y tercero con Pello (Bilbao), hemos ganado la general por equipos y creo que hemos dado una buena imagen", comentó.

Para el ciclista vasco, la clave de su triunfo en la ronda valenciana estuvo en "empezar bien" y "hacer una buena crono".

"Sabemos que hoy en día hacen más diferencias (las cronos) que las propias subidas. Ayer, la subida dura apenas hizo diferencias y la clave fue la diferencia que saqué en la crono, que fue fundamental", destacó.

Izaguirre recordó las dos últimas temporadas, en las que no logró triunfos, y apuntó: "Siempre quieres ganar y cuando salen las cosas como en 2016 y parece todo de rosa, luego cuando no puedes ganar y no llegan las victorias, tienes que estar sereno, saber que no es fácil ganar y hay que trabajar con tranquilidad".

El corredor del Astana reconoció que las carreras de cinco días o una semana le vienen "muy bien" y agregó que sus objetivos personales en esta primera parte de la temporada son la París-Niza y la Vuelta al País Vasco.

Alejandro Valverde (Movistar) señaló que luchó por revalidar la victoria del pasado año y que, pese a acabar segundo en la general, está satisfecho con su rendimiento en la ronda valenciana.

"He intentado ganar, es una Vuelta que ya gané el año pasado y quería repetir, pero estoy conforme con mi actuación", indicó el campeón del mundo.

Pello Bilbao, también del Astana, ocupó el tercer escalón del podio. "Lo importante era ganar la Volta, que lo hiciéramos con Ion o conmigo. Estar en el podio con él y Alejandro, que siempre está ahí, es un lujo", indicó.

"Esta es la mejor manera de empezar el año. Se está viendo ya el buen trabajo que hemos hecho en la pretemporada y esperemos que siga la racha", concluyó.