El 78,3% de los españoles pide a Sánchez convocar elecciones, según un sondeo

Madrid, 10 feb (EFE).- El 78,3 % de los españoles considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar ya elecciones generales, si bien el 72,7 % cree que tratará por todos los medios de agotar la Legislatura, según una encuesta que publica hoy La Razón.

El sondeo, efectuado por NC Report entre los días 5 y 8 de febrero, refleja además que un 61,7 % de los consultados rechaza frontalmente el nombramiento del relator propuesto por Sánchez para abordar el diálogo entre el Estado y el Govern catalán.

Así mismo, el 52 % de los encuestados considera que Sánchez romperá el PSOE y un 41,8 % que los barones del partido deberían forzar un cambio de rumbo al Gobierno, cuyo presidente recibe una valoración de un 3,5, entre una puntuación de 1 al 10.

En cuanto a si los presos del "procés" cometieron un delito de rebelión, un 55,1 % de los participantes en el sondeo opina que sí, según la encuesta, que también apunta que el 44,4 % de los entrevistados cree que el Gobierno oculta pactos con los independentistas catalanes.

Ante esta situación, un 37,8 % de los encuestados cree que el líder de la oposición debería presentar una moción de censura, el 33,1 % dice que no y el 29,1 % no sabe, no contesta.

La encuesta de NC Report se hizo por teléfono a 400 personas con un margen de error del 4,99 % y se llevó a cabo en 79 municipios de las 17 comunidades autónomas.