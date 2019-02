Buteflika anuncia su candidatura para un quinto mandato pese a su enfermedad

Argel, 10 feb (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, de 82 años de edad, confirmó hoy que optará a la reelección por quinta vez consecutiva el próximo 18 de abril pese a su grave estado de salud, que le mantiene prácticamente alejado de la vida pública.

En un mensaje a la nación, el mandatario, de 82 años, asegura que han sido las numerosas solicitudes que ha recibido y su compromiso con el futuro de Argelia las razones que le han conducido a dar este paso.

"Es en este contexto, en respuesta a todas las solicitudes y al espíritu de continuidad, y en cumplimiento de un deber fundamental, que anuncio hoy mi candidatura a las elecciones presidenciales", escribió.

De ser elegido para un quinto mandato, Buteflika convocaría "una conferencia nacional para crear una plataforma política, económica y social", explicó el mandatario, que no habla en público y se desplaza en silla de ruedas desde que en 2013 sufriera "un accidente cardiovascular".

Buteflika aseguró que todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país serán invitadas a la conferencia, destinada a lograr un "consenso sobre las reformas y cambios" que Argelia "deberá iniciar".

En la misma, propondrá "un enriquecimiento profundo de la Constitución en el respeto de sus disposiciones relativas a las constantes nacionales, a la identidad nacional y al carácter democrático y republicano del Estado", recalcó.

En el mensaje, difundido por la agencia de noticias estatal APS, Buteflika admitió sus problemas de salud pero también aprovechó para hacer balance y elogio de sus gestión desde que fuera elegido en 1999, en plena guerra civil.

"Por supuesto, no tengo las mismas fuerzas físicas que antes, cosa que nunca he ocultado a nuestro pueblo pero la firme voluntad de servir a la patria no me ha salido y que me permite trascender las limitaciones de los problemas de salud de cada uno puede ser un día enfrenta", señaló.

"Desde mi primera toma de posesión, me he dedicado a cerrar la brecha, a unir nuevamente a una nación devastada por la tragedia nacional y a emprender la reconstrucción de un país sacudido por una crisis pluridimensional", subrayó Buteflika, que también presumió de avances económicos pese a la grave crisis que atraviesa el país.

El mensaje de Buteflika se ha hecho público apenas 24 horas después de que su partido, el Frente de Liberación Nacional (FLN), que gobierna en Argelia desde la independencia en 1962, anunciara que sería su candidato.

"En nombre del FLN, tengo el honor de anunciar que el partido ha designado como candidato a la próxima elección al presidente Abdelaziz Buteflika para (que pueda) proseguir su obra a la cabeza del país", dijo el sábado en un mitin multitudinario el coordinador general de la formación, Moad Buchareb.

La enfermedad ya impidió a Buteflika participar en la campaña electoral de 2014 y desde entonces sus apariciones en público se han reducido drásticamente durante los dos últimos años.

En este tiempo, ha dejado de hablar en público, no viaja al exterior excepto para chequeos médicos en Francia de los que apenas se conocen detalles, solo se mueve en silla de ruedas e incluso ha cancelado en el último momento reuniones con líderes mundiales de visita en Argelia como la canciller alemana, Angela Merkel.

Solo el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), que lidera la oposición islamista, se ha mostrado abiertamente en contra del posible quinto mandato de Buteflika, que considera lesivo para el país.