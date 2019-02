'El Trinche', una obra teatral acerca de "el mejor futbolista del mundo"

Madrid, 8 feb (EFE).- 'El Trinche' es una obra de teatro que interroga a su público sobre qué es el éxito a través de la figura de Tomás Felipe Carlovich, un futbolista argentino, de Rosario, que forjó casi toda su carrera en segunda, que quizás rechazó jugar con su selección, "que pudo haber sido mejor que Maradona pero no quiso".

El trinche "representa el concepto rosarino del fútbol", confesó Ángel Cappa, exfutbolista y entrenador argentino, en el coloquio posterior a la representación teatral. En Rosario, una ciudad muy purista que entiende el fútbol como "una relación con el juego desde la estética", en la que el resultado es solo una excusa, el trinche es ídolo "simplemente porque jugó muy bien", añadió.

Pese a militar en las filas de Colón, entre otros, "siempre estuvo vinculado a Central Córdoba", confirmó Lucas Ranzani, uno de los actores. Con el conjunto rosarino desarrolló su etapa de futbolista en la 'B' (segunda división argentina) y un mural del estadio con su rostro lo sigue recordando.

Y es que el trinche tiene mucho de leyenda, de "construcción cultural". Al no conservarse imágenes en vídeo de su fútbol, Claudio Garofalo, actor que lo interpreta, comentó a EFE que fueron aquellos que lo vieron jugar quienes "empezaron a hablar del más grande".

Zurdo como los grandes talentos argentinos, era un volante, un cinco con condiciones similares a Fernando Redondo y Juan Román Riquelme. Espigado, con potente arrancada y zurda exquisita, "cabeceaba y le pegaba con las dos piernas", dijo Garofalo.

Las historias se amontonan en torno al mito. Del trinche se dice que rehusó la llamada de César Luis Menotti para jugar con la albiceleste y que el mismo Pelé se opuso a que recalara en el Cosmos neoyorquino para no ser eclipsado por el talento de Rosario.

Verídico es, no obstante, la gran hazaña del trinche, el partido que lo encumbró. En su preparación para el Mundial de Alemania'74, la Selección argentina disputó un amistoso ante un combinado rosarino compuesto por cinco jugadores de Rosario Central, cinco de Newells's Old Boys y el trinche.

Aquel equipo, integrado por nombres míticos del fútbol rosarino como Mario Kempes, Carlos Aimar o Daniel Killer, llegó al descanso venciendo por un contundente 3-0. "El trinche no rompió la pelota; la gastó", afirmó Jorge Eines, coguionista y director de la obra.

Tanto es así que "Aldo Pedro Poy -futbolista de la albiceleste- entró en el vestuario -del combinado rosarino- y les pidió que lo quitasen", completó.

Pero si tantas eran las condiciones que reunía Carlovich, la pregunta que todavía hoy muchos se hacen es por qué no llegó a más. Algunos lo achacan a una falta de profesionalidad, otros a problemas con el alcohol.

Esta última hipótesis fue rechazada de manera rotunda por Eines. Frente al "deseo de nuestra sociedad", estructurado de una manera convencional, el autor consideró que Carlovich no buscó la fama ni el dinero: "En el trinche hay un individuo combativo" que se opuso al deseo de aquello a lo que todos aspiran.

Su "filosofía de vida" y las "pequeñas elecciones" fueron, en palabras de los dos actores, lo que impidió al trinche llegar a ser una estrella mundial del fútbol.

Sin embargo, no conserva "la más mínima" sensación de frustración. "Si algo no me transmitió es alharaca por haber sido el que se atrevió a decir que no, ni arrepentimiento por no haber podido decir que sí", confesó el autor.

Famoso por acciones como el caño doble o el no gol, el trinche quería jugar al fútbol y hacerlo de una determinada manera, mirando al fútbol con los mismos ojos con los que contempla la vida. En esta dicotomía filosófica es en la que se mueve 'El Trinche', la obra de un revolucionario que, sin quererlo, se opuso a la "contaminación" del fútbol en relación al dinero.

Jugaba por amor al fútbol como vive por amor a la vida. Para el trinche, y esto es texto de la obra, "jugar ya es ganar".