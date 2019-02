Pedro Sánchez: No vamos a aceptar nunca la autodeterminación de Cataluña

Barakaldo , 9 feb .- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que el único camino "posible y transitable" en la crisis política catalana es el diálogo y la Constitución, y ha insistido en que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña.

"La autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", ha declarado el presidente del Gobierno en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia), en el que no se ha referido expresamente a la ruptura de la negociación con los independentistas catalanes ni a las complicaciones en la tramitación de los presupuestos, tras los vetos del PdeCat y ERC.

Al tiempo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, visitaba a los presos del "procés" en Soto del Real, desde donde insistía en que hay que sentarse a hablar de autodeterminación, Sánchez criticaba el "viaje a ninguna parte" del independentismo y la "vuelta atrás" que proponen PP y Ciudadanos, que mañana se manifestarán junto a Vox en Madrid para pedir elecciones generales.

El presidente del Gobierno ha sostenido que frente a esas opciones, la "mayoría defiende la España autonómica basada en la cohesión social y territorial". Según ha dicho, el "camino" del diálogo y la Constitución "es el más largo, pero es el único posible y transitable".

"El debate no es si independencia sí o independencia no, el debate es convivencia sí o no", ha aseverado.

Por ello, ha advertido a los nacionalistas catalanes de que "dentro de la Constitución, todo; fuera, nada porque no hay diálogo, son monólogos".

Sánchez ha defendido que "trascender" el autogobierno es la única salida para el problema de Cataluña porque no es viable ni "dejar las cosas como están ni la independencia" y ha sostenido que hace falta "altura de miras, sentido de Estado y generosidad por parte de todos".

El líder socialista ha instado a los 1.500 asistentes al mitin a "permanecer firmes en nuestras convicciones" sobre el modelo autonómico.

Ante las duras críticas del PP y su presidente, Pablo Casado, por las negociaciones del Gobierno con la Generalitat y los partidos independentistas catalanes, ha dicho que "quien insulta es porque no tiene argumentos que defender".

Ha cuestionado qué unidad de España defiende el Partido Popular cuando busca "un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera".

"Ahora se dedican a gritar 'Viva España' pero el patriotismo es trabajar todos los días por que en España se viva mejor", ha añadido.

Sánchez ha avisado al PP y a Ciudadanos de que con su acercamiento a Vox no conseguirán moderar a la ultraderecha, sino que serán ellos los que se radicalicen, "y mañana será una prueba de ello".

"Mañana se verá una España en blanco y negro" en la concentración de Colón porque PP, Ciudadanos y Vox "proponen simplemente dar marcha atrás", ha añadido.

Sánchez ha enmarcado la unidad de estas tres formaciones en el auge de los populismos de derechas en todo el mundo. "No somos una isla, es como Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda o Brasil", ha comentado.

El presidente ha detallado y defendido las bondades del proyecto de Presupuestos del Gobierno y ha dicho confiar en que los ciudadanos "tomen nota" si el proyecto es rechazado esta semana por "los independentistas y la ultraderecha del Partido Popular y Ciudadanos".

En el mitin, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha señalado que los que "acusan de traición" a Pedro Sánchez son "los mismos" que llamaron "traidores" a los socialistas cuando se logró acabar con ETA sin que se descosiera "ni un hilo del Estado de derecho".

Durante el acto, los trabajadores de La Naval se han concentrado frente al BEC en protesta por el cierre del astillero y para exigir soluciones a los gobiernos español y vasco.