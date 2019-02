Ortega: "Voy a ir a Glasgow, pero todavía no está en mi sistema"

Madrid, 9 feb (EFE).- Orlando Ortega, plusmarquista español de 60 m vallas, confirmó que participará en los Europeos de Glasgow, el primer fin de semana de marzo, pero que todavía no piensa en ello: "No está en mi sistema", afirmó tras sufrir su primera derrota de la temporada este viernes en la pista madrileña de Gallur.

"Fue una carrera espectacular. Una lástima no haberle dado la victoria a toda España y a todas las personas que han estado aquí esperando, pero así son las vallas: un mínimo error y te pasa factura, que es lo que ha pasado", explicó.

Por una centésima (7.57 el mismo registro que el chipriota Milan Trajkovic), el plusmarquista español perdió frente al estadounidense Jarred Eaton.

Sólo dos días después de encaramarse al primer puesto del ránking mundial -compartido con el estadounidense Grant Holloway- con sus 7.49 del mitin de Torun (Polonia), Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico, sufrió su primera derrota del año en seis carreras.

"Ha sido una semana cargadita de competiciones: tres, con dos días de deferencia entre cada una. Contento, en plena forma y tranquilo, pero hay que seguir trabajando", subrayó.

Preguntado por sus posibilidades en los Europeos, dijo: "No pienso todavía en Glasgow. Mi cabeza está ahora en la próxima competición. Si estoy allí voy a luchar por la final, como siempre, y si estoy en la final, por la medalla. Tenemos la marca para ir, pero sólo me interesa seguir mejorando cada día. Glasgow, de momento, no está metido en mi sistema, aunque voy a ir, que quede claro".