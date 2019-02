Mechaal: "En Antequera no intentaré doblete, sólo el 3.000"

Madrid, 9 feb (EFE).- Adel Mechaal, actual campeón de Europa de 3.000 metros en pista cubierta, anunció que en los próximos campeonatos de España (16 y 17 de febrero en Antequera) no intentará un doblete, como otras veces, porque quiere centrarse en la defensa de su título europeo en Glasgow.

El mediofondista catalán de origen marroquí terminó tercero en el 1.500 de la reunión de Madrid, con una marca de 3:41.82, mínima para los Europeos de Glasgow aunque no participará en esa distancia.

En los campeonatos de España de Antequera habrá una dura pelea por las tres plazas europeas. La victoria fue para el keniano Bethwel Birgen con 3:40.17 por delante de Jesús Gómez (3:40.59), que ya tenía el requisito continental.

"Hacía mucho que no corría un 1.500, hace año y medio, desde mi cuarto puesto en los Mundiales de Londres. Esperaba correr en 3:40 o 3:39. He hecho 3:41, que es mínima para el Europeo aunque no voy a participar en esta prueba", precisó.

Mechaal se vio perjudicado por una caída. "He tenido la mala fortuna de que Vincent Kibet se ha caído. Ha habido un tropezón, me ha cortado el ritmo, se me han escapado los dos atletas de arriba y luego me ha costado mucho adelantar, pero contento y a seguir trabajando".

"El 1.500 es una prueba en que, si estoy en forma, siempre salgo a seguir a la liebre, pero hacía mucho que no corría esta distancia y los nervios han hecho que saliera más conservador, y con la caída se me han escapado las posibilidades de victoria", explicó.

Con respecto a los nacionales de Antequera, anticipó que sólo correrá los 3.000 metros. "Esta vez no intentaré doblete, sólo haré el 3.000. Quiero preparar bien el Europeo de Glasgow".