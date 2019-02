Jozabed: "Luchamos contra el Getafe más otras tres personas que iban de rojo"

Getafe , 9 feb .- Jozabed Sánchez, centrocampista del Celta de Vigo, afirmó rotundamente que su equipo se sintió robado y dijo que en el Coliseum lucharon contra el Getafe "más otras tres personas que iban de rojo" en alusión a los árbitros.

El Celta de Vigo perdió en Getafe (3-1) un partido que comenzó ganando y en el que su equipo encajó un gol de penalti, le anularon otro y perdió un jugador en el minuto 38 por expulsión de Maxi Gómez.

"Hacemos un buen partido y nos vamos con cara de tontos a Vigo. Hemos hecho un partido bueno, pero luchamos contra el Getafe más otras tres personas que iban de rojo. Es un fuera de juego muy al limite y la culpa la veo de las personas que están sentadas en una sala calentitos", criticó Jozabed, que fue preguntado por si se sentían robados, a lo que respondió rotundamente "sí".

Para el futbolista del Celta en el gol anulado a su equipo se equivoca el árbitro. "Ha sido claro, pero no es la primera vez que nos pasa".

"Recuerdo otras jugadas de otros partidos y creo que funciona mal esta tecnología cuando hay fueras de juego al límite. Esa acción no se la pitan a Luis Suárez. Le permiten mucho, pero a nosotros no, aunque es una comparación que no viene al caso", finalizó.